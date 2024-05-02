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Даша Квіткова прогулялась по Києву в образі справжньої леді (фото)

Четвер 02 травня 2024 13:00
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Даша Квіткова прогулялась по Києву в образі справжньої леді (фото) Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Юлія Любченко

Даша Квіткова - відома українська інфлюенсерка, яка полюбляє ділитися з підписниками деталями свого життя, а також луками, які вона складає. Цього разу Даша підкорила образом леді на вулицях Києва.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Даші.

Даша Квіткова зачарувала цікавим образом посеред Києва

Даша - це та сама блогерка, за життям якої стежить майже 2 мільйони людей, саме тому її аудиторія розділяється на кілька секторів інтересу, дехто цікавиться особистим життям, дехто спортом, хтось захоплений Дашею, як сильною молодою жінкою, а хтось любить роздивлятися луки Квіткової.

І Даша дійсно завжди виглядає дуже стильно та сучасно, так, наприклад, дівчина показала образ, у якому прогулялась по теплому весняному Києву.

Квіткова одягнула чорні брюки вільного крою, класичну білу сорочку, яку вирішила не заправляти у штани та доповнила образ чорною жилеткою, великою сумкою і червоними туфлями з гострим носком.

Даша Квіткова прогулялась по Києву в образі справжньої леді (фото)Даша Квіткова прогулялась по Києву в образі справжньої леді (фото)Даша Квіткова прогулялась по Києву в образі справжньої леді (фото)

Даша Квіткова гуляє у стильному образі по Києву (фото: instagram.com/kvittkova)

Все в образі Даші виглядає гармонійно та цікаво, адже речі класичні, кольори спокійні та універсальні, і дуже пасують блогерці. А оскільки Даша гуляла вулицями Києва, то не втрималась і присвятила цілий допис щирій любові до цього міста.

"У серці Києва пульсує неповторний ритм, зітканий із поспіху життя та нескінченних можливостей", - пише Даша свої відчуття стосовно Києва.

"Головний шарм міста - люди. Кожен зі своїм стилем, сяйвом та глибиною історією. В наших українських очах - завжди горить вогонь пристрасті до життя. Київ - це не просто місто, це стан душі. У його просторах кожен може знайти щось своє, неймовірно цінне та унікальне. Киїєвусік - це про вдома", - каже Квіткова про улюблене місто.

Даша Квіткова прогулялась по Києву в образі справжньої леді (фото)Даша Квіткова прогулялась по Києву в образі справжньої леді (фото)

Даша Квіткова гуляє у стильному образі по Києву (фото: instagram.com/kvittkova)

Раніше ми розповідали, скільки коштує сексуальна напівпрозора сукня, як у Даші Квіткової.

Також читайте, як Даша Квіткова носить цікавий весняний лук з трендових речей.

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