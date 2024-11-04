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Українська співачка втратила всі гроші через аферистів: що сталося

YAGODA стала жертвою шахраїв у Києві (фото: instagram.com/yagoda.official)
Автор: Любов Блажко

Українська співачка YAGODA, яка днями приїхала у Київ, щоб презентувати свою пісню "Я ніколи нікому тебе не віддам", потрапила під вплив аферистів і втратила всі гроші, які мала при собі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на розповідь артистки, якою вона поділилася у своєму Instagram-акаунті.

За словами артистки, “це трапилася дуже спонтанно”. До машини співачки підійшла жінка і попросила підказати адресу лікарні неподалік центру столиці.

Співачка сказала, що не місцева, і тоді незнайомка попросила у дівчини грошей на проїзд.

"Після цього я нічого не памʼятаю. Лише почула дзвінок від менеджера, і помітила, що мій гаманець пустий і жінки вже немає. Для мене це був великий стрес", - написала заплакана співачка.

Коли YAGODA прийшла до тями, то зрозуміла, що це була шахрайська схема, і вона стала жертвою  аферистів, які обвели її навколо пальця, виманивши гроші.

"Я вирішила про це розповісти, бо така історія може трапитися з кожним. Будьте уважними до всього навколо", - застерегла YAGODA.

YAGODA розповіла у stories, що стала жертвою шахраїв (instagram.com/yagoda.official)

Хто така YAGODA

YAGODA - це псевдонім української співачки Лілії Верес. У її творчості поєднуються елементи української народної музики та сучасних музичних стилів.

Вона дебютувала у 2018 році з треком "Будь". Згодом вийшли пісні "Запах кропиви", "Чапля", "Пропаща", "Сон", які одразу стали принесли артистці популярність.

 

Неодноразово була претендентом на отримання музичної премії YUNA у номінаціях "Відкриття року", "Виконавиця року" і "Пісня року".

YAGODA часта гостя на телешоу, а її пісні можна чути на багатьох українських радіостанціях.

YAGODA (фото: instagram.com/yagoda.official)

Зазначимо, що це не перша халепа, яка трапилася з Лілею. Минулого року YAGODA стала жертвою насилля посеред білого дня прямо на вулиці у Львові.

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