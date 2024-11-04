Украинская певица потеряла все деньги из-за аферистов: что произошло

Украинская певица YAGODA, которая на днях приехала в Киев, чтобы презентовать свою песню "Я ніколи нікому тебе не віддам", попала под влияние аферистов и потеряла все деньги, которые имела при себе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рассказ артистки, которым она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
По словам артистки, "это случилось очень спонтанно". К машине певицы подошла женщина и попросила подсказать адрес больницы недалеко от центра столицы.
Певица сказала, что не местная, и тогда незнакомка попросила у девушки денег на проезд.
"После этого я ничего не помню. Только услышала звонок от менеджера и заметила, что мой кошелек пуст и женщины уже нет. Для меня это был большой стресс", - написала заплаканная певица.
Когда YAGODA очнулась, то поняла, что это была мошенническая схема, и она стала жертвой аферистов, обведших ее вокруг пальца, выманив деньги.
"Я решила об этом рассказать, потому что такая история может случиться с каждым. Будьте внимательны ко всему вокруг", - предупредила YAGODA.
YAGODA - это псевдоним украинской певицы Лилии Верес. В ее творчестве можно услышать элементы украинской народной музыки и современных музыкальных стилей.
Она дебютировала в 2018 году с треком "Будь". Впоследствии вышли песни "Запах кропиви", "Чапля", "Пропаща", "Сон", которые сразу стали принесли артистке популярность.
Неоднократно являлась претендентом на получение музыкальной премии YUNA в номинациях "Открытие года", "Исполнительница года" и "Песня года".
YAGODA часто гостя на телешоу, а ее песни можно слышать на многих украинских радиостанциях.
Отметим, что это не первая беда, случившаяся с Лилей. В прошлом году YAGODA стала жертвой насилия прямо на улице во Львове.
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