Блогерка Шаманська натякнула, чому насправді повернулася з США: "Стало останньою краплею"

Блогерка і ведуча Аліна Шаманська через повномасштабну війну виїхала до США, де мешкала разом із сином близько трьох років. Однак нещодавно вони повернулися додому , і зірка натякнула на справжню причину цього рішення.

Що саме вона сказала з цього приводу ексдружина ведучого Руслана Ханумака, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на програму "Неймовірна правда про зірок".

Шаманська прокоментувала повернення в Україну

Аліна натякнула, що до її виїзду з Америки причетний її колишній чоловік. Вона підкреслила, що не може наразі розкривати всі деталі, але зазначила, що сталася ситуація, яку вона назвала "останньою краплею".

Через це рішення про переїзд стало раптовим - речі, що залишилися в Каліфорнії, блогерка навіть не встигла зібрати.

"Відбулося те, що стало останньою краплею. Залишатися зі своїм сином в Америці я не могла", - сказала вона.

Журналістка припустила: "Це пов'язано з приїздом твого колишнього чоловіка до Америки?".

"Це пов'язано саме з моїм колишнім чоловіком, але деталей наразі розкривати не можу. Це був один із найскладніших періодів і ситуацій у моєму житті", - відповіла Аліна.

Після інтерв'юерка уточнила: "Тобто він створив такі умови, що тобі довелося тікати з Америки фактично ні з чим?". Шаманська відповіла: "Десь так воно і було".

скриншоти з інтерв'ю

Що відомо про шлюб Шаманської з Русланом Ханумаком

Із зіркою "Кварталу 95" Аліна розійшлася на початку минулого року, а оформити офіційне розлучення їм вдалося лише через рік.

"У нашому шлюбі були речі, які не пробачають ніколи в житті. У цьому шлюбі я не була жертвою фізичного насилля, але морального - так. Для мене зрада - це навіть романтичне листування з іншою дівчиною. Таке було, і такого було багато. Я про це знала. Я плакала, була розбита. Я знала всіх цих жінок. Одна з них написала мені після розлучення, і я запитала, чи не соромно їй писати мені", - розповіла Шаманська.

"Іноді мені не вдається стриматися, нерви здають, можу сказати гаряче слово, бо більше не дозволяю ображати себе і переходити кордони. Коли людина переходить ці кордони, я кажу їй йди на***й", - додала вона.

Шаманська зазначила, що Ханумак не допомагає фінансово утримувати дитину, і на аліменти вона поки не подавала, але можливо зробить це у майбутньому. При цьому вона додала, що у колишнього чоловіка "немає багато грошей", і їй шкода його.

Однак спілкуванню батька з сином зірка ніяк не перешкоджає.

Шаманська, Ханумак та їхній син Артур (фото: instagram.com/shamankaa)

До слова, Руслан Ханумак виїхав за межі України кілька місяців тому. Згодом у мережі він показав документ, що підтверджує його відстрочку від мобілізації.

Руслан пояснював, що має на це право через певні проблеми зі здоров'ям - з цієї причини йому дозволили виїхати до США. Однак пізніше свою публікацію про відстрочку він таки вирішив видалити.