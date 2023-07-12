UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українська співачка у Вільнюсі матюкає Зеленського й НАТО, які не дають їй спати (відео)

Співачка Діана Богданова оскандалилася (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Українська співачка і діджейка Діана Богданова погано спить у Вільнюсі через Володимира Зеленського і НАТО. Жінка незадоволена ажіотажем навколо саміту, і в неї з'явилися зморшки через всі ці події.

Про це зірка, яка виступає під сценічним ім'ям DIANNA KHU, розповіла в Instagram-сторіз.

Діану Кху "замучило" НАТО

Співачка каже, що дуже втомилася через НАТО.

"Цей йоб**ий саміт н***я не допоможе. Стільки бабок влили в цю війну, стільки людей загинуло через те, що дов****би не можуть поділити території, владу та бабки", - розповідає вона.

Бідолаха каже, що вже п'ять днів над її будинком літають вертольоти, і вона боїться, що скоро й до неї у Вільнюс прилетить ракета.

"Чого я така зла зранку, і в мене навіть зморшки з'явилися, хоча я ботоксом заколюю. Бо п'ять днів над нашим домом ці вертольоти йоб*ні", - обурюється співачка.

Дивіться на відео обурення "київської" співачки

Хто така Діана Богданова

Вона називає себе співачкою і діджейкою. Жінка колись вчилась на педагога і отримувала професію бухгалтера. Та й виглядала трохи інакше.

Ось так вона виступала 2017-го року на X-Факторі, де її розкритикували за вульгарщину:

Зараз Діана суттєво переробила себе і на оброблених фото з Instagram виглядає трохи інакше, ніж в сторіз...

Фото: instagram.com/diannakhu

Нагадаємо, що Вільнюсі 11-12 липня триває саміт НАТО. На ньому країни-члени узгодили спільне комюніке щодо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСаміт G20