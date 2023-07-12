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Украинская певица в Вильнюсе материт Зеленского и НАТО, которые не дают ей спать (видео)

Певица Диана Богданова оскандалилась (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Украинская певица и диджейка Диана Богданова плохо спит в Вильнюсе из-за Владимира Зеленского и НАТО. Женщина недовольна ажиотажем вокруг саммита, и у нее появились морщины из-за всех этих событий.

Об этом звезда, выступающая под сценическим именем DIANNA KHU, рассказала в Instagram-сториз.

Диану Кху "замучило" НАТО

Певица говорит, что очень устала из-за НАТО.

"Этот еб**ый саммит н***я не поможет. Столько бабок влили в эту войну, столько людей погибло из-за того, что дол****бы не могут поделить территории, власть и бабки", - рассказывает она.

Бедняга говорит, что уже пять дней над ее домом летают вертолеты, и она боится, что скоро и к ней в Вильнюс прилетит ракета.

"Чего я такая злая утром, и у меня даже морщины появились, хотя я ботоксом закалываю. Потому что пять дней над нашим домом эти вертолеты еб*ные", - возмущается певица.

Смотрите на видео "мнение" "киевской" певицы:

Кто такая Диана Богданова

Она называет себя певицей и диджеем. Женщина когда-то училась на педагога и получала профессию бухгалтера. Да и выглядела несколько иначе.

Вот так она выступала в 2017 году на X-Факторе, где ее раскритиковали за пошлость:

Сейчас Диана существенно переделала себя и на обработанных фото с Instagram выглядит несколько иначе, чем в сториз...

Фото: instagram.com/diannakhu

Напомним, что Вильнюсе 11-12 июля проходит саммит НАТО. На нем страны-члены согласовали совместное коммюнике по Украине.

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