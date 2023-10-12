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Українська співачка після отримання російського громадянства "кинула" Меладзе і показалася з бойфрендом

Софія Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)
Автор: Іванна Пашкевич

Екссолистка гурту "ВІА Гра" Софія Тарасова, яка нещодавно отримала російське громадянство, відреагувала на чутки про те, що вона є коханкою Констянтина Меладзе. Так, дійсно, співачка знаходиться у романтичних стосунках, але не з композитором, а з іншим чоловіком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Софія Тарасова відреагувала на чутки про роман з Меладзе

Російські ЗМІ вже давно розповсюджують інформацію про те, що 22-річна артистка зруйнувала сімейну ідилію Констянтина Меладзе і Віри Брежнєвої.

Підлила масла у вогонь спільна пісня Софії і Констянтина, яка здалася публіці надто романтичною.

У своїх соцмережах співачка вирішила розставити всі крапки над "і".

Софія Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

"Серйозно, якщо преса, журнали та всілякі видання досі не додумалися перевірити мої соцмережі, перш ніж стверджувати, що я маю фейкові стосунки, то ви можете хоча б просто подивитися ці історії до кінця", - звернулася до преси зірка.

Згодом вона поділилася відео зі своїм справжнім обранцем.

Софія Тарасова з бойфрендом (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

Ним виявився іноземець на ім’я Джеймс Росс Тречер.

Це підтверджують спільні світлини ї та романтичні відео закоханих із соцмереж Софії.

Софія Тарасова з бойфрендом (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

Нещодавно Єфросиніна заговорила про образи на чоловіка, який служить у ЗСУ.

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