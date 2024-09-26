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Українська співачка, яка виступала на одній сцені зі Scorpions, заспівала у Грузії (фото)

Співачка NATÍYA (фото: пресслужба)
Автор: Любов Блажко

Українська виконавиця NATÍYA, яка має грузинське коріння, долучилася до грузинського співочого телепроєкту. У такий спосіб вона встигла заявити про себе не лише в нашій країні, але й у Грузії.

Про яке шоу йдеться та що відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу артистки.

NATÍYA взяла участь у масштабному шоу

Співачка, яка в минулому виступала на одній сцені разом із легендарним гуртом Scorpions, знялася у шоу Cover Show у Грузії. Музичну програму знімали у липні на одному з найбільших концертних майданчиків Батумі - Black Sea Arena. Напередодні там виступали вже вищезгадані Scorpions.

"Я вважаю простих збігів не буває, це все знаки долі. Одного разу вже виступала зі Scorpions в Одесі на одній сцені прямо під час їхнього концерту, а тепер я заспівала з ними на Black Sea Arena, правда вони це зробили на декілька тижнів раніше за мене", - прокоментувала дівчина участь у шоу.

кадри зі зйомок шоу (фото: пресслужба)

Перший епізод Cover Show вийшов на екрани 9 вересня, і вже незабаром глядачі зможуть почути і виступ українки.

NATÍYA долучилася до участі у музичному проєкті у Грузії (фото: пресслужба)

 

До слова, NATÍYA випускає пісні українською мовою та активно розповідає подробиці своєї творчості у соцмережах. Вона долучається до участі у різноманітних заходах і вже встигла завоювати армію прихильників.

В Instagram-stories, як підкреслює знаменитість, вона ділиться з підписниками залаштунками творчого життя.

 

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