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Украинская певица, выступавшая на одной сцене со Scorpions, спела в Грузии (фото)

Певица NATÍYA (фото: пресс-служба)
Автор: Любовь Блажко

Украинская исполнительница NATÍYA, имеющая грузинские корни, взяла участие в грузинском вокальном телепроекте. Таким образом, она успела заявить о себе не только в нашей стране, но и в Грузии.

О каком шоу идет речь и что известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу артистки.

NATÍYA приняла участие в масштабном шоу

Певица, которая в прошлом выступала на одной сцене вместе с легендарной группой Scorpions, снялась в шоу Cover Show в Грузии. Музыкальную программу снимали в июле на одной из самых больших концертных площадок Батуми - Black Sea Arena. Накануне там выступали уже упомянутые выше Scorpions.

"Я считаю простых совпадений не бывает, это все знаки судьбы. Однажды уже выступала со Scorpions в Одессе на одной сцене прямо во время их концерта, а теперь я спела с ними на Black Sea Arena, правда они это сделали на несколько недель раньше меня", - прокомментировала девушка участие в шоу.

кадры со съемок шоу (фото: пресс-служба)

Первый эпизод Cover Show вышел на экраны 9 сентября, и уже в скором времени зрители смогут услышать и выступление украинки.

NATÍYA приняла участие в музыкальном проекте в Грузии (фото: пресс-служба)

К слову, NATÍYA выпускает песни на украинском языке и активно рассказывает подробности своего творчества в соцсетях. Она приобщается к участию в различных мероприятиях и уже успела завоевать армию поклонников.

В Instagram-stories, как подчеркивает знаменитость, она делится с подписчиками закулисьем творческой жизни.

 

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