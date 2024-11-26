Українська поп-зірка похвалилася першим досягненням донечки: щемливе відео

Відома українська співачка Світлана Тарабарова зачарувала зворушливим відео, на якому її молодша донька Поліна вперше промовляє слово "мама".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.
"Цей момент запам'ятаю на все життя", - написала співачка.
На зворушливих кадрах Поліна декілька разів каже слово "мама". Співачка тримає донечку на руках, сидячи біля фортепіано. Дівчинка також цікавиться музичним інструментом і намагається кілька разів натиснути на клавіші.
Підписники зіркової мами відразу почали коментувати її публікацію. Одні зазначили, що Поліна вже дуже помітно виросла, інші - що у малечі теж є здібності до музики:
Світлана Тарабарова із дітьми на прогулянці (фото: instagram.com/tarabarova)
Нагадаємо, Світлана Тарабарова - українська співачка, композитор та автор пісень, музичний продюсер, актриса. Колишня солістка поп-групи Real O.
У 2012 році співачка розпочала сольну кар'єру.
Одружена з Олексієм Бондарем, який також є її концертним директором. Чоловік старший за Тарабарову на 14 років.
Пара познайомилася в Одесі в 2011 році, а 2016-го одружилася.
Разом вони виховують трьох дітей: 6-річного Івана, 4-річну Марію та Поліну, яка народилася у квітні 2023 року.
До речі, співачка раніше ділилася неоднозначною реакцією її рідних на новину про 3 вагітність під час повномасштабного вторгнення. Так, батьки зірки дорікнули їй через те, що це безвідповідальний вчинок - народжувати під час війни. На той момент її рідні мешкали у Херсоні, проте співачка незабаром змогла вивезти їх звідти.
Співачка з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/tarabarova)