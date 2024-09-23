Українська поп-зірка замилувала кадрами з донькою-іменинницею: щемливе відео

У родині популярної української української співачки Світлани Тарабарової сьогодні свято - її середній доньці Марії виповнюється 4 роки. У зв'язку із цим артистка опублікувала миле відео з іменинницею.

"Сьогодні у нашій родині свято - день народження нашої мрії - Марії", - зазначила у підписі до відео мама трьох дітей.

На зворушливих кадрах показано атмосферу ранку іменинниці: залита сонячним промінням кімната, прикрашена повітряними кульками та сімейними фото. Маленька Марія радіє своєму дню народження, а старший брат Іван зворушливо цілує її в щічку. Також на відео є сама Світлана та молодша донька Поліна, якій 1 рік.

"4 роки, як я - мама доньки, і це безцінно. Марія навчила нас залізному терпінню, спонтанності, вмінню дивуватися простим речам. Саме після народження Марії я тепер чую частенько вираз від чоловіка - ну ось, дивись на себе збоку, а я на наш захист із Марією відповідаю жартівливо - у наш час у дівчинки має бути характер. Одним словом, я знову вранці вся у сльозах від щастя", - зазначила співачка.

Світлана із двома дітьми (фото: instagram.com/tarabarova)

Як відреагували у мережі

Фоловери відразу почали коментувати публікацію Тарабарової:

"Вітаємо доню! Маріє, будь щаслива, і щасливої ​​долі тобі"

"Кращі та щирі побажання! Нехай життя Марії завжди буде яскравим, як її посмішка, і солодким, як улюблені цукерки!"

"Світ тремтить в очікуванні, поки Марія правитиме Всесвітом"

"З днем ​​народження, крихітко. Нехай росте щасливою, головне здоровою, настільки ж позитивною і неймовірно творчою"

"Щасливого дитинства під мирним небом".

Нагадаємо, Тарабарова разом зі своїм чоловіком, концертним директором Олексієм Бондарем виховують 3 дітей: 6-річного Івана, 4-річну Марію та 1-річну Поліну.

Співачка з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/tarabarova)