ua en ru
Пн, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українська поп-зірка замилувала кадрами з донькою-іменинницею: щемливе відео

Понеділок 23 вересня 2024 12:21
UA EN RU
Українська поп-зірка замилувала кадрами з донькою-іменинницею: щемливе відео Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)
Автор: Катерина Собкова

У родині популярної української української співачки Світлани Тарабарової сьогодні свято - її середній доньці Марії виповнюється 4 роки. У зв'язку із цим артистка опублікувала миле відео з іменинницею.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.

"Сьогодні у нашій родині свято - день народження нашої мрії - Марії", - зазначила у підписі до відео мама трьох дітей.

На зворушливих кадрах показано атмосферу ранку іменинниці: залита сонячним промінням кімната, прикрашена повітряними кульками та сімейними фото. Маленька Марія радіє своєму дню народження, а старший брат Іван зворушливо цілує її в щічку. Також на відео є сама Світлана та молодша донька Поліна, якій 1 рік.

"4 роки, як я - мама доньки, і це безцінно. Марія навчила нас залізному терпінню, спонтанності, вмінню дивуватися простим речам. Саме після народження Марії я тепер чую частенько вираз від чоловіка - ну ось, дивись на себе збоку, а я на наш захист із Марією відповідаю жартівливо - у наш час у дівчинки має бути характер. Одним словом, я знову вранці вся у сльозах від щастя", - зазначила співачка.

Українська поп-зірка замилувала кадрами з донькою-іменинницею: щемливе відеоСвітлана із двома дітьми (фото: instagram.com/tarabarova)

Як відреагували у мережі

Фоловери відразу почали коментувати публікацію Тарабарової:

  • "Вітаємо доню! Маріє, будь щаслива, і щасливої ​​долі тобі"
  • "Кращі та щирі побажання! Нехай життя Марії завжди буде яскравим, як її посмішка, і солодким, як улюблені цукерки!"
  • "Світ тремтить в очікуванні, поки Марія правитиме Всесвітом"
  • "З днем ​​народження, крихітко. Нехай росте щасливою, головне здоровою, настільки ж позитивною і неймовірно творчою"
  • "Щасливого дитинства під мирним небом".

Нагадаємо, Тарабарова разом зі своїм чоловіком, концертним директором Олексієм Бондарем виховують 3 дітей: 6-річного Івана, 4-річну Марію та 1-річну Поліну.

Українська поп-зірка замилувала кадрами з донькою-іменинницею: щемливе відео

Співачка з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/tarabarova)

Раніше Тарабарова відповіла, що думає про Потапа після всіх його "зашкварів".

Також блогерка Верба поділилася зворушливим відео з пологів та показала обличчя дитини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Світлана Тарабарова Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Переговори щодо Плану перемоги і не лише. Для чого Зеленський їде в США та з ким зустрінеться
Переговори щодо Плану перемоги і не лише. Для чого Зеленський їде в США та з ким зустрінеться