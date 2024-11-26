Украинская поп-звезда похвасталась первым достижением дочери: трогательное видео

"Этот момент я запомню на всю жизнь", - написала певица.

На трогательных кадрах Полина несколько раз говорит слово "мама". Певица держит дочку на руках, сидя возле фортепиано. Девочка также проявляет интерес к музыкальному инструменту и пытается несколько раз нажать на клавиши.

Как отреагировали в сети

Подписчики звездной мамы тут же принялись комментировать ее публикацию. Одни отметили, что Полина уже очень заметно подросла, другие - что у малышки тоже есть способности к музыке:

"Помню слова, которые вы говорили всем на радио: "Счастье внутри вас, и это вас ждет также". Поэтому улыбка детей - это лучшее счастье"

"Как Полинка уже выросла! Скоро музыкой будет заниматься"

"Самое лучшее слово в мире"

"Как мило!"

"Самые дорогие слова"

"Как она уже выросла. Я в шоке"

"Это так мило".

Светлана Тарабарова с детьми на прогулке (фото: instagram.com/tarabarova)

Напомним, Светлана Тарабарова - украинская певица, композитор и автор песен, музыкальный продюсер, актриса. Бывшая солистка поп-группы Real O.

В 2012 году певица начала сольную карьеру.

Замужем за Алексеем Бондарем, который также является ее концертным директором. Супруг старше Тарабарову на 14 лет.

Пара познакомилась в Одессе в 2011 году, а в 2016-м поженилась.

Вместе они воспитывают троих детей: 6-летнего Ивана, 4-летнюю Марию и Полину, которая родилась в апреле 2023 года.

К слову, певица ранее делилась неоднозначной реакцией ее родных на новость о 3-й беременности во время полномасштабного вторжения. Так, родители звезды упрекнули ее в том, что это безответсвенный поступок - рожать во время войны. На тот момент ее родные жили в Херсоне, однако певица вскоре смогла вывезти их оттуда.

Певица с супругом и детьми (фото: instagram.com/tarabarova)