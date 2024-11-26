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Українська поп-зірка похвалилася першим досягненням донечки: щемливе відео

Вівторок 26 листопада 2024 11:44
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Українська поп-зірка похвалилася першим досягненням донечки: щемливе відео Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська співачка Світлана Тарабарова зачарувала зворушливим відео, на якому її молодша донька Поліна вперше промовляє слово "мама".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.

"Цей момент запам'ятаю на все життя", - написала співачка.

На зворушливих кадрах Поліна декілька разів каже слово "мама". Співачка тримає донечку на руках, сидячи біля фортепіано. Дівчинка також цікавиться музичним інструментом і намагається кілька разів натиснути на клавіші.

Як відреагували у мережі

Підписники зіркової мами відразу почали коментувати її публікацію. Одні зазначили, що Поліна вже дуже помітно виросла, інші - що у малечі теж є здібності до музики:

  • "Пам'ятаю слова, які ви говорили всім на радіо: "Щастя всередині вас, і це на вас чекає також". Тому посмішка дітей - це найкраще щастя"
  • "Як Полінка вже виросла! Незабаром музикою займатиметься"
  • "Найкраще слово у світі"
  • "Як мило!"
  • "Найдорожчі слова"
  • "Як вона вже виросла. Я в шоці"
  • "Це так мило".

Українська поп-зірка похвалилася першим досягненням донечки: щемливе відео

Світлана Тарабарова із дітьми на прогулянці (фото: instagram.com/tarabarova)

Нагадаємо, Світлана Тарабарова - українська співачка, композитор та автор пісень, музичний продюсер, актриса. Колишня солістка поп-групи Real O.

У 2012 році співачка розпочала сольну кар'єру.

Одружена з Олексієм Бондарем, який також є її концертним директором. Чоловік старший за Тарабарову на 14 років.

Пара познайомилася в Одесі в 2011 році, а 2016-го одружилася.

Разом вони виховують трьох дітей: 6-річного Івана, 4-річну Марію та Поліну, яка народилася у квітні 2023 року.

До речі, співачка раніше ділилася неоднозначною реакцією її рідних на новину про 3 вагітність під час повномасштабного вторгнення. Так, батьки зірки дорікнули їй через те, що це безвідповідальний вчинок - народжувати під час війни. На той момент її рідні мешкали у Херсоні, проте співачка незабаром змогла вивезти їх звідти.

Українська поп-зірка похвалилася першим досягненням донечки: щемливе відео

Співачка з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/tarabarova)

Раніше Тарабарова розчулила кадрами з донькою-іменинницею.

Також Тарабарова відповіла, що думає про Потапа після всіх його "зашкварів".

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