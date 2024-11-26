Украинская поп-звезда похвасталась первым достижением дочери: трогательное видео
Известная украинская певица Светлана Тарабарова очаровала трогательным видео, на котором ее младшая дочь Полина впервые произносит слово "мама".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram знаменитости.
"Этот момент я запомню на всю жизнь", - написала певица.
На трогательных кадрах Полина несколько раз говорит слово "мама". Певица держит дочку на руках, сидя возле фортепиано. Девочка также проявляет интерес к музыкальному инструменту и пытается несколько раз нажать на клавиши.
Как отреагировали в сети
Подписчики звездной мамы тут же принялись комментировать ее публикацию. Одни отметили, что Полина уже очень заметно подросла, другие - что у малышки тоже есть способности к музыке:
- "Помню слова, которые вы говорили всем на радио: "Счастье внутри вас, и это вас ждет также". Поэтому улыбка детей - это лучшее счастье"
- "Как Полинка уже выросла! Скоро музыкой будет заниматься"
- "Самое лучшее слово в мире"
- "Как мило!"
- "Самые дорогие слова"
- "Как она уже выросла. Я в шоке"
- "Это так мило".
Светлана Тарабарова с детьми на прогулке (фото: instagram.com/tarabarova)
Напомним, Светлана Тарабарова - украинская певица, композитор и автор песен, музыкальный продюсер, актриса. Бывшая солистка поп-группы Real O.
В 2012 году певица начала сольную карьеру.
Замужем за Алексеем Бондарем, который также является ее концертным директором. Супруг старше Тарабарову на 14 лет.
Пара познакомилась в Одессе в 2011 году, а в 2016-м поженилась.
Вместе они воспитывают троих детей: 6-летнего Ивана, 4-летнюю Марию и Полину, которая родилась в апреле 2023 года.
К слову, певица ранее делилась неоднозначной реакцией ее родных на новость о 3-й беременности во время полномасштабного вторжения. Так, родители звезды упрекнули ее в том, что это безответсвенный поступок - рожать во время войны. На тот момент ее родные жили в Херсоне, однако певица вскоре смогла вывезти их оттуда.
Певица с супругом и детьми (фото: instagram.com/tarabarova)