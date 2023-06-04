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Українська окрошка на сметані: будуть просити ще і ще!

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Неділя 04 червня 2023 08:30
Українська окрошка на сметані: будуть просити ще і ще! Як приготувати окрошку (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Окрошка - давня українська страва, яка, як і борщ, в кожного кулінара має свій рецепт і смак. Чим тільки не заправляють цей традиційний літній холодний суп - і квасом і сироваткою і йогуртом. Ми ж пропонуємо зробити заправку на сметані.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Карпатські шкварки.

Складники:

  • Картопля - 400 г
  • Ковбаса варена - 300
  • Сметана - 400 г
  • Огірок - 2 шт.
  • Яйце - 4 шт.
  • Зелень до смаку
  • Сіль - 2 ч. л.
  • Перець мелений до смаку

Покрокове приготування

Відваріть почищену і порізану кубиком картоплю. Наріжте цибулю й кріп.

Коли картопля відвариться, додайте у воду сметану й перемішайте.

Додайте варену ковбасу (або інше м'ясо - нарізану кубиком яловичину, курячу грудку, індичку). Доведіть до кипіння.

Додайте зелень, нарізаний огірок і яйця.

Поперчіть і посоліть до смаку. Доведіть до кипіння і вимкніть.

Вона чудово смакуватиме, як гарячою, так і холодною.

Дізнайтеся також, як приготувати омлет, як у французькому ресторані.

Крім того ми писали, який продукт не варто додавати в борщ.

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