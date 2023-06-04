Українська окрошка на сметані: будуть просити ще і ще!
Окрошка - давня українська страва, яка, як і борщ, в кожного кулінара має свій рецепт і смак. Чим тільки не заправляють цей традиційний літній холодний суп - і квасом і сироваткою і йогуртом. Ми ж пропонуємо зробити заправку на сметані.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Карпатські шкварки.
Складники:
- Картопля - 400 г
- Ковбаса варена - 300
- Сметана - 400 г
- Огірок - 2 шт.
- Яйце - 4 шт.
- Зелень до смаку
- Сіль - 2 ч. л.
- Перець мелений до смаку
Покрокове приготування
Відваріть почищену і порізану кубиком картоплю. Наріжте цибулю й кріп.
Коли картопля відвариться, додайте у воду сметану й перемішайте.
Додайте варену ковбасу (або інше м'ясо - нарізану кубиком яловичину, курячу грудку, індичку). Доведіть до кипіння.
Додайте зелень, нарізаний огірок і яйця.
Поперчіть і посоліть до смаку. Доведіть до кипіння і вимкніть.
Вона чудово смакуватиме, як гарячою, так і холодною.
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