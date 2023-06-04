Українська окрошка на сметані: будуть просити ще і ще!

Окрошка - давня українська страва, яка, як і борщ, в кожного кулінара має свій рецепт і смак. Чим тільки не заправляють цей традиційний літній холодний суп - і квасом і сироваткою і йогуртом. Ми ж пропонуємо зробити заправку на сметані.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Карпатські шкварки.