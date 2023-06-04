Украинская окрошка на сметане: будут просить еще и еще!
Окрошка - давнее украинское блюдо, которое, как и борщ, у каждого кулинара имеет свой рецепт и вкус. Чем только не заправляют этот традиционный летний холодный суп - и квасом и сывороткой и йогуртом. Мы же предлагаем сделать заправку на сметане.
Рецептом поделились на YouTube-канале Карпатські шкварки.
Составляющие:
- Картофель - 400 г
- Колбаса вареная - 300
- Сметана - 400 г
- Огурец - 2 шт.
- Яйцо - 4 шт.
- Зелень по вкусу
- Соль - 2 ч. л.
- Перец молотый по вкусу
Пошаговое приготовление
Отварите почищенный и порезанный кубиком картофель. Нарежьте лук и укроп.
Когда картофель отварится, добавьте сметану в воду и перемешайте.
Добавьте вареную колбасу (или другое мясо - нарезанную кубиком говядину, куриную грудку, индейку). Доведите до кипения.
Добавьте зелень, нарезанный огурец и яйца.
Поперчите и посолите по вкусу. Доведите до кипения и выключите.
Такая окрошка вкусная, как горячей, так и холодной.
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