Украинская окрошка на сметане: будут просить еще и еще!

Окрошка - давнее украинское блюдо, которое, как и борщ, у каждого кулинара имеет свой рецепт и вкус. Чем только не заправляют этот традиционный летний холодный суп - и квасом и сывороткой и йогуртом. Мы же предлагаем сделать заправку на сметане.

Рецептом поделились на YouTube-канале Карпатські шкварки.