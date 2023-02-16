Українська Міс Всесвіт шокувала розповіддю про "обстріл" своєї автівки: що сталося насправді

Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях повідомила про пошкодження свого авто у Києві нібито через стрілянину по її машині, внаслідок чого було розбито скло. Після красуня, яка стала "героїнею кримінальних хронік", роз'яснила деталі інциденту.

Про це Неплях розповіла у своєму Instargam у stories .

За словами знаменитості, подія сталася сьогодні вранці у центрі Києва, близько половини дев'ятої.

Коли Анна за кермом авто стояла на розвороті на бульварі Лесі Українки та чекала, коли можна рушити, раптом почувся звук, схожий на постріл. Дівчина від несподіванки навіть нахилилася. Потім помітила, що було розбите заднє скло.

Красуня опублікувала в мережі фото пошкодженої машини та зазначила, що "несподіваним чином моя машина стала кабріолетом", але сама вона не постраждала.

"А як вам такий прикол, що в мене вранці стріляли, поки я була за кермом?" - підписані кадри.

Анна Неплях розповіла "про обстріл" своєї машини (фото: скрін instagram.com/stories/neplyah)

Також Міс Україна Всесвіт 2021 року додала, що зазнала "легкого шоку", але НП не змінила її плани на день.

Розповідь дівчини наробив шуму в мережі, і пізніше Неплях записала відеозвернення, в якому розставила все по поличках щодо "стрілянини" своєю машиною.

Анна Неплях розкрила деталі інциденту "зі стріляниною" по її авто (фото: скрін instagram.com/stories/neplyah)

Вона розповіла, що отримала чимало повідомлень і дзвінків, до неї зверталися правоохоронці... І щоб внести ясність, Анна уточнила, що "кулею" виявився камінчик, який незрозумілим чином, "прямо з неба", впав на заднє скло авто.

Цей камінь дівчина помітила у салоні машини вже після того, як приїхала додому. Неплях показала його на фото.

Ось цей камінь (фото: скрін instagram.com/stories/neplyah)

Резюмуючи, модель із Дніпра закликає водіїв бути обережними на дорозі, дотримуватися правил дорожнього руху.

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях (фото: facebook.com)