Украинскую Мисс Вселенная 2021 вызвали в киевский суд из-за ДТП

Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях после возвращения в Киев из Израиля, где прошел финал мирового конкурса и была выбрана новая победительница , была вынуждена отправиться в суд за заседания по делу о ДТП.

Об этом 27-летняя модель из Днепра рассказала в своем Instagram в stories.

Девушка отметила, что это стал ее первый в жизни суд. А вообще на этой неделе запланированы два заседания - оба они по делу об аварии.

"Хотелось бы ранним утром ехать куда-нибудь в другое место, но я еду на свой первый суд. У меня на этой неделе 2 суда и все по ДТП", - подписала она кадр из авто.

Анна Неплях отправилась в суд (фото: instagram.com/stories/neplyah / скриншот сделанный "24 каналом")

Очевидно, что речь идет об аварии, которая произошла в начале ноября в Киеве, когда красавица на своем Mercedes-Benz столкнулась с двумя машинами.

Как признавалась тогда сама Анна, ДТП случилось по ее вине - она не рассчитала тормозной путь и ударила два автомобиля. К счастью, в результате инцидента никто из водителей не пострадал, а вот "Мерсу" Неплях досталось больше всего.

Также победительница конкурса Мисс Украина Вселенная 2021 рассказывала после происшествия, что это стала первая в ее жизни серьезная авария.

Анна Неплях (фото: facebook.com/media/set)

Добавим, что в Украину Анна Неплях вернулась после участия в гранд-финале конкурса красоты Мисс Вселенная 2021 всего несколько дней назад. Девушка в сети признается, что сейчас на нее навалилась масса дел и "даже нет времени разобрать чемоданы"... но как выпал обильный снег, не преминула возможностью посетить главную новогоднюю елку Украины на Софийской площади - и поделилась яркими снимками.

Анна Неплях, обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021", в Киеве возле праздничной новогодней елки (фото: instagram.com/neplyah)