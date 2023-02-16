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Украинская Мисс Вселенная шокировала рассказом об "обстреле" своего авто: что произошло на самом деле

Новина українською →
Киев, Четверг 16 февраля 2023 20:00
Украинская Мисс Вселенная шокировала рассказом об "обстреле" своего авто: что произошло на самом деле Коллаж РБК-Украина: Анна Неплях рассказала об инциденте с машиной
Автор: Владимир Костырин

Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях сообщила о повреждении своего авто в Киеве якобы из-за стрельбы по ее машине, в результате чего было разбито стекло. После красавица, которая стала "героиней криминальных хроник", разъяснила детали инцидента.

Об этом Неплях рассказала в своем Instargam в stories.

По словам знаменитости, происшествие случилось сегодня утром в центре Киева, около половины девятого.

Когда Анна за рулем авто стояла на развороте на бульваре Леси Украинки и ждала, когда можно тронуться, внезапно послышался звук, похожий на выстрел. Девушка от неожиданности даже пригнулась. Потом заметила, что было разбито заднее стекло.

Красавица опубликовала в сети фото поврежденной машины, и отметила, что "неожиданным образом моя машина стала кабриолетом", но сама она не пострадала.

"А как вам такой прикол, что в меня утром стреляли, пока я была за рулем?" - подписаны кадры.

Украинская Мисс Вселенная шокировала рассказом об &quot;обстреле&quot; своего авто: что произошло на самом делеУкраинская Мисс Вселенная шокировала рассказом об &quot;обстреле&quot; своего авто: что произошло на самом деле

Анна Неплях рассказала "об обстреле" своей машины (фото: скрин instagram.com/stories/neplyah)

Также Мисс Украина Вселенная 2021 добавила, что испытала "легкий шок", но ЧП не изменило ее планы на день.

Рассказ девушки наделал шума в сети, и позже Неплях записала видеообращение, в котором расставила все по полочкам относительно "стрельбы" по своей машине.

Украинская Мисс Вселенная шокировала рассказом об &quot;обстреле&quot; своего авто: что произошло на самом деле

Анна Неплях рраскрыла детали инцидента "со стрельбой" по ее авто (фото: скрин instagram.com/stories/neplyah)

Она рассказала, что получила массу сообщений и звонков, к ней обращались правоохранители... И чтобы внести ясность, Анна уточнила, что "пулей" оказался камушек, который непонятным образом, "прямо с неба", упал на заднее стекло авто.

Этот камень девушка заметила в салоне машины уже после того, как приехала домой. Неплях показала его на фото.

Украинская Мисс Вселенная шокировала рассказом об &quot;обстреле&quot; своего авто: что произошло на самом деле

Вот этот самый камень (фото: скрин instagram.com/stories/neplyah)

Резюмируя, модель из Днепра призывает водителей быть осторожными на дороге, соблюдать ПДД.

Украинская Мисс Вселенная шокировала рассказом об &quot;обстреле&quot; своего авто: что произошло на самом делеУкраинская Мисс Вселенная шокировала рассказом об &quot;обстреле&quot; своего авто: что произошло на самом деле

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях (фото: facebook.com)

Ранее сообщалось, что около года назад Украинскую Мисс Вселенная 2021 Анну Неплях после возвращения в Киев из Израиля, где прошел финал мирового конкурса и была выбрана новая победительница, внезапно вызвали в киевский суд из-за ДТП.

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