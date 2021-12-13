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Стала известна победительница Мисс Вселенная 2021: фото красотки

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Израиль, Понедельник 13 декабря 2021 08:51
Стала известна победительница Мисс Вселенная 2021: фото красотки Мисс Вселенная 2021 стала девушка из Индии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На конкурсе красоты Мисс Вселенная 2021, который проходил в Израиле, победила 21-летняя модель из Индии Харнааз Сандху.

Об этом сообщается на странице конкурса в Instagram.

Что известно о победительнице

Девушке из Индии 21 год. На родине ее знают, как модель и актрису. Она решила посвятить свою жизнь активной борьбе с изменениями климата.

Корону новой Мисс Вселенной передала победительница прошлого года, мексиканская модель Андреа Меса.

В тройку Miss Universe также вошли конкурсантки Парагвая – Надя Феррейра и Южной Африки – Лалела Мсване.

Всего за титул Мисс Вселенной боролись 80 девушек. Украину в Израиле представляла 27-летняя Анна Неплях.

Фотографии победительницы из Индии

Стала известна победительница Мисс Вселенная 2021: фото красоткиСтала известна победительница Мисс Вселенная 2021: фото красоткиСтала известна победительница Мисс Вселенная 2021: фото красоткиСтала известна победительница Мисс Вселенная 2021: фото красоткиМисс Вселенная стала Харнааз Сандху (Getty Images)

Как мы ранее писали, что известно о платье Анны Неплях, которое называют "вышитым кодом Украины".

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