UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українська легкоатлетка Марина Бех збентежила мережу спокусливими фото з відпочинку

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
Автор: Юлія Любченко

Марина Бех-Романчук вирішила поділитися зі своїми прихильниками фотографіями з відпочинку у яскравому купальнику.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-прфіль легкоатлетки.

Марина Бех-Романчук показала фото в бікіні

Відома українська легкоатлетка вирішила похизуватися своєю ідеальною фігурою у яскравому бікіні. Дівчина виклала фото у соцмережу та відмітила своє місце відпочинку. Марина знаходиться у місті Монте Горду, що розташоване у Португалії. 

Очевидно, дівчина просто хотіла показати, наскільки гарно проходить її відпочинок. Бех-Романчук постала перед камерою у помаранчевому купальнику та продемонструвала свої кубики на пресі та підкачані ноги й руки. 

Варто сказати, що легка атлетика та стрибки у довжину дають їй змогу виглядати чудово та завжди бути готовою до літнього відпочинку. Атмосферності фотографіям Марини додають горизонти пляжу. 

Фоловери спортсменки вже встигли прокоментувати її гарячі фото та буквально "закидати" дівчину реакціями зі смайлів. Це або вогники, або серця, що показують захват людей від фігури та горизонту.

Марина Бех-Романчук у купальнику (фото: instagram.com/marynabekh) 

Також не обійшлося й без модних луків на відпочинку. Адже Марина поділилась серією фотографій у розкішному образі, який складається з чорних брюк, жакета та оригінального топа з великими квітами у зоні грудей. 

Марина доповнила образ брендовою сумкою та окулярами, а ще розпустила своє розкішне, довге волосся, що робить її лук більш розслабленим.

Марина Бех-Романчук у стильному образі (фото: instagram.com/marynabekh) 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Відпочинок за кордономСпортсмениФотографи