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Бех-Романчук здобула першу медаль для України на ЧС з легкої атлетики

Будапешт, П'ятниця 25 серпня 2023 22:56
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Бех-Романчук здобула першу медаль для України на ЧС з легкої атлетики Фото: Марина Бех-Романчук (facebook.com/olympicua)
Автор: Іван Носальський

Українка Марина Бех-Романчук змогла здобути срібну медаль на Чемпіонаті світу-2023 у потрійному стрибку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Вже з першої спроби наша спортсменка змогла стрибнути на 15.00 метрів, що стало другим найкращим результатом у її кар'єрі та особистим рекордом за сезон. Такий результат вивів українку на проміжне перше місце.

Після цього жодній з конкуренток Бех-Романчук не вдавалося перевершити такий результат.

Лише у шостому стрибку нашу спортсменку випередила венесуелка Юлімар Рохас, яка отримувала "золото" на трьох попередніх Чемпіонатах світу у потрійному стрибку. Вона спромоглася стрибнути на 15.08 метра.

Таким чином, призові місця зайняли:

  1. Юлімар Рохас (Венесуела) - 15.08 метра.
  2. Марина Бех-Романчук (Україна) - 15.00 метрів.
  3. Леяніс Перес Ернандес (Куба) - 14.96 метра.

Нагадаємо, 24 червня українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук перемогла у потрійному стрибку на Європейських іграх 2023 року після провалу у стрибках у довжину.

Також ми писали, що вчора, 24 серпня, на ЧС у стрибках із жердиною серед жінок організатори змушені були розщедритися на дві золоті медалі.

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