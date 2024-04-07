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Украинская легкоатлетка Марина Бех поразила сеть соблазнительными фото с отдыха

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)
Автор: Юлия Любченко

Марина Бех-Романчук решила поделиться со своими поклонниками фотографиями по отдыху в ярком купальнике.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль легкоатлетки.

Марина Бех-Романчук показала фото в бикини

Известная украинская легкоатлетка решила похвастаться своей идеальной фигурой в ярком бикини. Девушка выложила фото в соцсеть и отметила место отдыха. Марина находится в городе Монте Горду, расположенном в Португалии.

Очевидно, девушка просто хотела показать, как хорошо проходит ее отдых. Бех-Романчук предстала перед камерой в оранжевом купальнике и продемонстрировала свои кубики на прессе и подкаченные ноги и руки.

Стоит сказать, что легкая атлетика и прыжки в длину позволяют ей выглядеть отлично и всегда готовы к летнему отдыху. Атмосферность фотографиям Марины добавляют горизонты пляжа.

Фоловеры спортсменки уже успели прокомментировать ее горячие фото и буквально "закидать" девушку реакциями из смайлов. Это либо огоньки, либо сердца, которые показывают восторг людей от фигуры и горизонта.

Марина Бех-Романчук в купальнике (фото: instagram.com/marynabekh)

Также не обошлось и без модных луков на отдыхе. Ведь Марина поделилась серией фотографий в роскошном образе, состоящем из черных брюк, жакета и оригинального топа с большими цветами в зоне груди.

Марина дополнила образ брендовой сумкой и очками, а еще распустила свои роскошные, длинные волосы, что делает ее лук более расслабленным.

Марина Бех-Романчук в стильном образе (фото: instagram.com/marynabekh)

 

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