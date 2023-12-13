Українська дизайнерка підкорила американців, показавши "міць і віру в добро"

Днями у США пройшов глобальний форум Miami Design 2023, що обʼєднує світові галереї, найвпливовіших дизайнерів, колекціонерів, мистецтвознавців і задає тренди світового дизайну. І вперше в цьому заході взяла участь українка Вікторія Якуша.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-реліз, надісланий командою дизайнерки.

Вікторія показала свої роботи, створені у рамках колекції "Земля світла" (The Land Of Light), яка висвітлює непереможний дух українського народу.

Робота в рамках "Земля світла" (фото: Yakusha Studio)

За словами дизайнерки, ця колекція "народилася в темні часи" - на початку повномасштабної війни, "коли зовнішні опори руйнувались і спиратися доводилося лише на власну силу". Вона символізує "міць і віру в добро в часи, коли вони найбільше потрібні".

Робота Вікторії в рамках колекції "Земля світла" (фото: Yakusha Studio)

"Я шукала опору. Це був момент, коли твій світ валиться, все, що ти будував, руйнується. Приходить розуміння, що спиратися ти можеш тільки на себе. Як тільки ти знаходиш хоч краплинку світла в собі, воно починає рости. Коли світла в тобі вже сповна, ти починаєш підсвічувати дорогу іншим. Об’єднавшись, народжується Земля Світла", - коментує Вікторія.

Цю колекцію високо оцінили як відвідувачі форуму, так і всесвітньо відомі майстри, серед яких кураторка Miami Design Анна Карнік, кераміст Анділе Діяльване та дизайнер Ніфемі Маркус-Белло.

Роботи українки на Miami Design 2023 (фото: Yakusha Studio)

Додамо, що Вікторія Якуша - українська архітекторка культурної спадщини, авторка напрямку живий мінімалізм, амбасадорка українського дизайну у світі. Найкраща дизайнерка 2019 за версією Elle Decoration Ukraine.

У 2022 році її студія Yakusha долучилась до програми відновлення постраждалих міст України, створивши концепцію розвитку та реконструкції Чернігова.

Також Вікторія є авторкою концепції музейного комплексу Марії Примаченко під назвою "Шлях Марії".

Вікторія Якуша (фото: Yakusha Studio)