Відома блогерка розповіла про втрату дитини. Тиждень носила мертвий плід

Відома TikTok-блогерка Сімбочка (справжнє ім'я - Каріна), яка нещодавно стала матір'ю , розповіла про те, що у 19 років пережила жахливе. У минулих стосунках обраниця співака Іллі Парфенюка (Parfeniuk) втратила дитину.

"Мені було 19 років, я завагітніла... Я вже вирішила, що буду носити, все буде добре... І з мене тече кров", - пригадала блогерка.

Вона написала лікарці, та порадила їй піти на УЗД. І після обстеження Сімбочці повідомили, що плід завмер.

"Мені кажуть: "В тебе вже плід замер, тиждень ти носиш в собі мертвий плід дитини". Ну він (лікар) так сказав, знаєте, черство", - зізналася вона.

Ця новина дуже засмутила блогерку. Вона почала плакати й звинувачувати себе у тому, що "не вберегла" дитину. Сімбочка зазначила, що в той момент вона перебувала в істеричному стані - почала "тусити" й веселитися, хоча в душі їй було погано.

Сімбочка розповіла, як втратила дитину (скріншот)

Потім її направили до гінеколога. Сімбочці дали пігулку, аби з неї вийшов плід. І після цього на блогерку чекала важка ніч.

"Я випиваю цю таблетку, переживаю всю ніч в болях, і десь о 14 годині дня він з мене виходить... Плідне яйце, чітко виражене, і ембріон такий малесенький, дуже. Я була сама дома, отак просто стою, просто без емоцій, у мене починають наливатися очі сльозами, з мене тече дуже багато крові", - пригадала Карина.

"Я поклала обережно цей ембріон... Саджусь біля нього і починаю просто втикати, десь дві години. Я починаю задихатись панічно, в мене починає темніти в очах, раз падаю, другий раз падаю. І я розумію, що я не можу від нього відійти", - додала вона.

І тоді блогерка зателефонувала колишньому чоловіку, з яким на той момент перебувала у стосунках. Той приїхав та мав максимально спокійний вигляд.

"Заходить у ванну, бачить мене, що я в істериці, я на собі волосся просто рву. Він заходить, бере пакетик, одягає на руку, бере отак - кидає в унітаз і змиває", - зізналася Сімбочка.