ua en ru
Пн, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинская блогерша с "заниженной самооценкой" купила "мерс" за 7 миллионов: чем она занимается

Понедельник 30 сентября 2024 20:55
UA EN RU
Украинская блогерша с "заниженной самооценкой" купила "мерс" за 7 миллионов: чем она занимается Алена Чаринцева (фото: instagram.com/alena__charintseva)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский блогер и победительница романтического проекта "Эксы" Алена Чаринцева похвасталась дорогостоящей покупкой - новеньким авто.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.

Так, блогерша и ее муж Георг Бевчан приобрели Mercedes-Benz GLS 450. Стоимость машины вместе с регистрацией, страхованием и поклейкой бронепленки составила 7,5 млн гривен.

"Добро пожаловать в нашу семью, GLS", - написала Алена.

Украинская блогерша с &quot;заниженной самооценкой&quot; купила &quot;мерс&quot; за 7 миллионов: чем она занимаетсяУкраинская блогерша с &quot;заниженной самооценкой&quot; купила &quot;мерс&quot; за 7 миллионов: чем она занимаетсяУкраинская блогерша с &quot;заниженной самооценкой&quot; купила &quot;мерс&quot; за 7 миллионов: чем она занимается

Украинская блогерша с &quot;заниженной самооценкой&quot; купила &quot;мерс&quot; за 7 миллионов: чем она занимается

Скриншот

Также девушка добавила, что они с любимым выбрали лучший комфорт для их семьи.

Украинская блогерша с &quot;заниженной самооценкой&quot; купила &quot;мерс&quot; за 7 миллионов: чем она занимается

Скриншот

Краткая биография Алены Чаринцевой

Блогерша является победительницей 3-го сезона проекта "Эксы", в котором приняла участие вместе со своим мужем Геворгом. Как отмечается на сайте Нового канала, девушка пришла на шоу "неуверенной в себе, с заниженной самооценкой, которая постоянно что-то требует, но ничего не дает".

25 декабря 2023 года, на Рождество, супруги стали родителями Амирана. В блоге в Instagram, насчитывающем более 500 тысяч подписчиков, Алена делится подробностями своей жизни, рассказывает о нелегком детстве и юности, ведь с ранних лет она была вынуждена работать, чтобы помочь маме.

Украинская блогерша с &quot;заниженной самооценкой&quot; купила &quot;мерс&quot; за 7 миллионов: чем она занимается

Украинская блогерша с &quot;заниженной самооценкой&quot; купила &quot;мерс&quot; за 7 миллионов: чем она занимается

Украинская блогерша с &quot;заниженной самооценкой&quot; купила &quot;мерс&quot; за 7 миллионов: чем она занимается

Алена Чаринцева с мужчиной (фото: instagram.com/alena__charintseva)

Также Чаринцева публикует в своем аккаунте фотосессии, рецепты, психологию, юмористические видео о беременности и не только.

Украинская блогерша с &quot;заниженной самооценкой&quot; купила &quot;мерс&quot; за 7 миллионов: чем она занимаетсяУкраинская блогерша с &quot;заниженной самооценкой&quot; купила &quot;мерс&quot; за 7 миллионов: чем она занимается

Украинская блогерша с &quot;заниженной самооценкой&quot; купила &quot;мерс&quot; за 7 миллионов: чем она занимается

Украинская блогерша с &quot;заниженной самооценкой&quot; купила &quot;мерс&quot; за 7 миллионов: чем она занимается

Алена Чаринцева (фото: instagram.com/alena__charintseva)

Недавно известная блогерша рассказала о потере ребенка.

Также звезда "Супермодели по-украински" Маремуха намекнула на развод с мужем-французом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Блоггерша Звёзды
NEWS
Почему Украину накрыла пылевая буря и когда ситуация улучшится
Почему Украину накрыла пылевая буря и когда ситуация улучшится