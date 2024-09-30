Зірка "Супермоделі по-українськи" Маремуха натякнула на розлучення з чоловіком-французом
Українська блогерка та учасниця шоу "Супермодель по-українськи" Вікторія Маремуха натякнула на розлучення з чоловіком, французом Луї.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.
Блогерка опублікувала у своєму блозі серію світлин, на яких показала сімейний вікенд.
Вікторія написала, що, незважаючи на те, що вони з чоловіком зараз живуть окремо, вони намагаються знаходити час, щоб разом проводити його з сином, оскільки це важливо для дитини.
Вікторія Маремуха з сином (фото: instagram.com/vicky_mare)
Також Маремуха зазначила, що вони з Луї розробили розклад, щоб обидва могли однаково брати участь у житті та вихованні 2-річного Луки.
"Попри те, що ми живемо окремо, ми зробили графік так, що б однаково виховувати і бачитися з Лукою. А ще обов'язково проводити час всі разом. Для Луки це дуже важливо", - поділилася модель.
Проте шанувальників знаменитості стривожив її допис. Вони припускають, що акторка натякає на розлучення з коханим після трьох років шлюбу.
Чоловік Маремухи з сином (фото: instagram.com/vicky_mare)
- Сподіваюсь що у вас все добре. Обіймаю вас
- Ви ж такі щасливі були разом,чому розійшлися? Така гарна пара і сім'я
- Окремо? Ууу..давно я не була на сторінці Vicky
- Що я пропустила:( чому окремо?
- Ну цього треба було і очікувати, нажаль
Нагадаємо, Вікторія Маремуха перебуває у шлюбі з французьким бізнесменом Луї з червня 2021 року. У вересні 2022-го у них народився син Лука. Але формат їхніх стосунків досі неоднозначно сприймають в мережі, адже пара практикує вільний шлюб, де кожен з партнерів може мати відносини "на стороні", включно з інтимом.
Багато людей в соцмережах засуджують за це Вікторію, знаючи про те, що до шлюбу вона розставалсь з Луї саме через зраду, і згодом раптово погодилась на вільний шлюб.
Вікторія Маремуха з чоловіком (фото: instagram.com/vicky_mare)