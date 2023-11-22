Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою: зворушливі фото

Відома українська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою. Вона поділилась, що 21 листопада на світ з'явилася її дочка.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instatram блогерки.
Блогерка розповіла, що доньку вирішили назвати Вірою.
"Наша Вірочка. Вчора о 21:45 ми нарешті зустрілися. 2330 г, 49 см", - написала Саша Бо.
Відомо, що пологи проходили в одній з клінік Івано-Франківська. Після народження доньки молода матуся влаштувала їй фотосесію і показала обличчя.
На фото маленька Віра постала в білому боді, шкарпетках і шапочці. Поруч з нею лежить іграшка у вигляді баранчика.
Новонароджена донька Саші Бо Віра (фото: instagram.com/sashaabo)
У коментарях під дописом підписники, друзі та колеги привітали блогерку теплими словами:
Саша Бо знову стала мамою (фото: instagram.com/sashaabo)
Додамо, що раніше Саша Бо говорила, що боїться народжувати дівчинку, тому що в будинку буде конкуренція. За її словами, її чоловік Платон Тарнавський буде більше любити дочку, чим її.
З Платоном Саша перебуває у шлюбі з 2022 року. Відомо, що вони разом вчилися в університеті, проте зустрічатися почали набагато пізніше.
Саша Бо з чоловіком Платоном Тарнавським (фото: instagram.com/sashaabo)
Раніше Саша вже була одружена з блогером Ігорем Пустовітом, від якого народила двох синів.
Кілька років тому пара розлучилася.
Їхнє розлучення було скандальним, оскільки вони вилили багато бруду одне на одного.
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