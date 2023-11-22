Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо втретє стала мамою: зворушливі фото

Як назвали дівчинку

Блогерка розповіла, що доньку вирішили назвати Вірою.

"Наша Вірочка. Вчора о 21:45 ми нарешті зустрілися. 2330 г, 49 см", - написала Саша Бо.

Відомо, що пологи проходили в одній з клінік Івано-Франківська. Після народження доньки молода матуся влаштувала їй фотосесію і показала обличчя.

На фото маленька Віра постала в білому боді, шкарпетках і шапочці. Поруч з нею лежить іграшка у вигляді баранчика.

Новонароджена донька Саші Бо Віра (фото: instagram.com/sashaabo)

У коментарях під дописом підписники, друзі та колеги привітали блогерку теплими словами:

Кожну годину заходила у сторіс! Нарешті щастя з вами поруч! Міцного здоровʼя та щасливого дитинства

Це найбільше щастя

Яке щастя! Віра так схожа на Платона. Щастя та здоровʼя їй

Яка малесенька зірочка

Бажаю їй зростати в щасливій та мирній країні

Здається вона копія Платона

Саша Бо знову стала мамою (фото: instagram.com/sashaabo)

Додамо, що раніше Саша Бо говорила, що боїться народжувати дівчинку, тому що в будинку буде конкуренція. За її словами, її чоловік Платон Тарнавський буде більше любити дочку, чим її.

З Платоном Саша перебуває у шлюбі з 2022 року. Відомо, що вони разом вчилися в університеті, проте зустрічатися почали набагато пізніше.

Саша Бо з чоловіком Платоном Тарнавським (фото: instagram.com/sashaabo)

Що відомо про минулий шлюб блогерки

Раніше Саша вже була одружена з блогером Ігорем Пустовітом, від якого народила двох синів.

Кілька років тому пара розлучилася.

Їхнє розлучення було скандальним, оскільки вони вилили багато бруду одне на одного.