RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо в третий раз стала мамой: трогательные фото

Саша Бо родила третьего ребенка (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская блогерша-миллионница Саша Бо в третий раз стала мамой. Она поделилась, что 21 ноября на свет явилась ее дочь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instatram блогерши.

Как назвали девочку

Блогерша рассказала, что дочь решили назвать Верой.

"Наша Верочка. Вчера в 21:45 мы наконец-то встретились. 2330 г, 49 см", - написала Саша Бо.

Известно, что роды проходили в одной из клиник Ивано-Франковска. После рождения дочери молодая мамочка устроила ей фотосессию и показала лицо.

На фото маленькая Вера предстала в белом боде, носках и шапочке. Рядом с ней лежит игрушка в виде барашка.

Новорожденная дочь Саши Бо Вера (фото: instagram.com/sashaabo)

В комментариях под дописом подписчики, друзья и коллеги поздравили блогершу теплыми словами:

  • Каждый час заходила в сторис! Наконец-то счастье с вами рядом! Крепкого здоровья и счастливого детства
  • Это величайшее счастье
  • Какое счастье! Вера так похожа на Платона. Счастье и здоровье ей
  • Какая маленькая звездочка
  • Желаю ей расти в счастливой и мирной стране
  • Кажется она копия Платона

Ранее Саша Бо говорила, что боится рожать девочку, потому что в доме будет конкуренция. По ее словам, ее муж Платон Тарнавский будет больше любить дочь, чем ее.

С Платоном Саша состоит в браке с 2022 года. Известно, что они вместе учились в университете, однако встречаться стали гораздо позже.

Саша Бо с мужем Платоном Тарнавским (фото: instagram.com/sashaabo)

Что известно о прошлом браке блогерки

Ранее Саша уже была замужем за блогером Игорем Пустовитом, от которого родила двух сыновей. Несколько лет назад пара развелась. Их развод был скандальным, поскольку они вылили много грязи друг на друга.

Ранее мы сообщали, что украинская модель Алла Костромичева во второй раз стала мамой.

Также читайте, что в Черновицкой области женщина родила 10 детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
народження дитинидітибеременностьвагітна жінкаСаша Пустовит