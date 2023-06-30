Українська модель Алла Костромічова вдруге стала мамою: перше зворушливе фото

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Як назвали доньку

Ведуча популярного проєкту "Топ модель по-українськи" розповіла, яке ім'я вона та її чоловік - американський бізнесмен Джейсон Капоне обрали для доньки.

"Аврора", - лаконічно підписала вона знімок маленької ніжки доньки.

Алла Костромічова вдруге стала мамою (instagram.com/alla)

Модель вже встигли привітати її шанувальники та представники вітчизняного шоу-бізнесу. У коментарях користувачі залишили теплі побажання батькам:

Вітаємо, яке щастя!

Вітаємо Аврору в цьому прекрасному світі. Маленька україночка з американськими коренями буде обов’язково щасливою

Нехай дівчинка росте здоровою, щасливою та гарною як її матуся

Будьте найщасливішими в світі

Додамо, що також пара виховує 7-річного сина Сальватора.

Алла Костромічова з чоловіком та сином (instagram.com/alla)

Відомо, що Костромічова вийшла заміж за мільйонера Джейсона Капоне у 2015 році. Тоді пара не влаштовувала пишне весілля, а скромно розписалася у США.

Алла Костромічова з чоловіком та сином (instagram.com/alla)

Що відомо про модель

Алла Костромічова - найвідоміша українська модель, яка змогла закохати в себе цілий світ.

Народилася вона у Севастополі. Навчалась у Севастопольському національному технічному університеті. Вже на другому курсі працювала за контрактом в одному з кращих міланських агентств.

У дитинстві майбутня зірка дуже комплексувала щодо своєї зовнішності. Довгі ноги, високий зріс не давали їй спокійно жити. Ба більше, Алла ніколи не носила спідниці, а приховувала свої ноги під широкими штанами.

Вона ніколи не думала про професійну кар’єру моделі. З юних років вважала це заняття несерйозним і непрестижним.

Однак, її життя кардинально змінилось.

Алла Костромічова (instagram.com/alla)