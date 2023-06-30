Українська модель Алла Костромічова вдруге стала мамою: перше зворушливе фото
Відома українська модель Алла Костромічова вдруге стала мамою. 37-річна зірка повідомила, що народила доньку.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Як назвали доньку
Ведуча популярного проєкту "Топ модель по-українськи" розповіла, яке ім'я вона та її чоловік - американський бізнесмен Джейсон Капоне обрали для доньки.
"Аврора", - лаконічно підписала вона знімок маленької ніжки доньки.
Алла Костромічова вдруге стала мамою (instagram.com/alla)
Модель вже встигли привітати її шанувальники та представники вітчизняного шоу-бізнесу. У коментарях користувачі залишили теплі побажання батькам:
- Вітаємо, яке щастя!
- Вітаємо Аврору в цьому прекрасному світі. Маленька україночка з американськими коренями буде обов’язково щасливою
- Нехай дівчинка росте здоровою, щасливою та гарною як її матуся
- Будьте найщасливішими в світі
Додамо, що також пара виховує 7-річного сина Сальватора.
Алла Костромічова з чоловіком та сином (instagram.com/alla)
Відомо, що Костромічова вийшла заміж за мільйонера Джейсона Капоне у 2015 році. Тоді пара не влаштовувала пишне весілля, а скромно розписалася у США.
Алла Костромічова з чоловіком та сином (instagram.com/alla)
Що відомо про модель
Алла Костромічова - найвідоміша українська модель, яка змогла закохати в себе цілий світ.
Народилася вона у Севастополі. Навчалась у Севастопольському національному технічному університеті. Вже на другому курсі працювала за контрактом в одному з кращих міланських агентств.
У дитинстві майбутня зірка дуже комплексувала щодо своєї зовнішності. Довгі ноги, високий зріс не давали їй спокійно жити. Ба більше, Алла ніколи не носила спідниці, а приховувала свої ноги під широкими штанами.
Вона ніколи не думала про професійну кар’єру моделі. З юних років вважала це заняття несерйозним і непрестижним.
Однак, її життя кардинально змінилось.
Алла Костромічова (instagram.com/alla)
Раніше ми повідомляли, що українська модель Вікторія Маремуха вперше стала мамою.
Також ми писали, що Алла Костромічова розповіла про своє таємне весілля.