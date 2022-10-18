Українки увійшли до списку лідерів Time: кого і за що відзначили

Хто така Дар'я Коломієць?

Українську діджейку Дар'ю внесли до рейтингу за те, що вона збирає історії з війни в Україні.

"Вона також почала записувати голосові нотатки, які згодом стали її подкастом "Щоденник війни", в якому документується, як життя українців змінила війна. З березня вона опублікувала десятки записів від першої особи з усієї України з підписами кількома мовами", - йдеться на сайті.

Дар'я Коломієць у списку лідерів Time (фото: time.com)

Дар'я каже, що для неї важливо, аби ці історії були почутими.

"Коли ти відчуваєш такий сильний біль, дуже важливо, щоб хтось вислухав твою історію".

Популяризація української культури - особистий фронт Коломієць у цій війні. У червні вона поїхала до Нью-Йорка з сумкою, повною рідкісних вінілових платівок, щоб познайомити американців з українськими артистами, такими як Володимир Івасюк, якого, як вважають багато українців, у 1979 році вбила радянська влада. Тоді, як і зараз, Росія намагається знищити українську ідентичність, каже Коломієць.

Хто така Ольга Руденко?

Журналістку та головну редакторку Kyiv Independent Ольгу Руденко внесли до списку за сміливість і розвиток видання майже з нуля.

Приблизно 24 репортери та редактори в штаті продовжують публікувати глибокі репортажні історії. Але сильні емоції та невпинний темп подій ускладнили забезпечення точності їхніх повідомлень.

Ольга Руденко в списку лідерів Time (фото: time.com)

Руденко дивується сама собі.

"Якщо мені потрібно зробити презентацію перед 20 людьми, це мене лякає. І війна, і управління командою - коли виклик такий великий і такий важливий, у тобі ніби щось виникає; механізм подолання або якась внутрішня сила, про яку ви навіть не підозрювали", - каже вона, сміючись.

Репортажі з гарячої точки - це завжди воля співробітників Kyiv Independent, і Руденко бачить частину своєї роботи в цьому.

"Для кожного з них я розіграла сценарій у своїй голові, за яким я повинна розповісти їхній сім’ї, що з ними щось трапилося, що вони потрапили в полон, зникли безвісти або ще гірше", - пояснює вона.

Нагадаємо, що американський журнал Time започаткував список Next Generation Leaders у 2014 році.

Щорічно у список людей, "які працюють над створенням кращого світу", потрапляють люди різних професій та з різних континентів: культурні діячі, спортсмени, підприємці, фотографи, активісти тощо.