Українки сказали, що значить ігнор дівчини у листуванні (відео)

Що означає ігнор з боку дівчини

Жінки часто не можуть зрозуміти навіть самих себе, тому, розмови з чоловіками, які, до того ж нічим особливо їх не зачепили - викликає внутрішній спротив. І в таких випадках краще промовчати.

Але ж ситуації бувають різними, і чоловіки сприймають мовчання з боку жінок дуже індивідуально. Один може подумати, що це зелене світло, але дівчина набиває собі ціну, а інший, що це кінець, і з ним щось не так.

Проте жіноча логіка працює інакше, і в опитуванні українки довели, це та розповіли, що це насправді означає: