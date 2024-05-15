Украинки сказали, что значит игнор девушки в переписке (видео)

Что означает игнор со стороны девушки

Женщины часто не могут понять даже самих себя, поэтому, разговоры с мужчинами, которые, к тому же ничем особо их не тронули - вызывает внутреннее сопротивление. И в таких случаях лучше промолчать.

Но ведь ситуации бывают разными, и мужчины воспринимают молчание со стороны женщин очень индивидуально. Один может подумать, что это зеленый свет, но девушка набивает себе цену, а другой, что это конец, и с ним что-то не так.

Однако женская логика работает иначе, и в опросе украинки доказали, это рассказали, что это на самом деле означает: