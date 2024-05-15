Українки сказали, що значить ігнор дівчини у листуванні (відео)
Ігнор - це іноді вирішення всіх проблем, наприклад, коли ти не хочеш спілкуватися з хлопцем, але не хочеш пояснювати причин - це ідеальний варіант, хоча й неправильний.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, що насправді криється за жіночим ігнором з посиланням на Instagram-опитування dating_andrew.
Що означає ігнор з боку дівчини
Жінки часто не можуть зрозуміти навіть самих себе, тому, розмови з чоловіками, які, до того ж нічим особливо їх не зачепили - викликає внутрішній спротив. І в таких випадках краще промовчати.
Але ж ситуації бувають різними, і чоловіки сприймають мовчання з боку жінок дуже індивідуально. Один може подумати, що це зелене світло, але дівчина набиває собі ціну, а інший, що це кінець, і з ним щось не так.
Проте жіноча логіка працює інакше, і в опитуванні українки довели, це та розповіли, що це насправді означає:
- "Це фіаско"
- "Можливо, якась перевірка, а можливо - це фіаско"
- "Це означає одне - вона не має бажання відписувати й все"
- "Перше, вона просто не любить переписуватися, таке теж може бути. Може бути, що вона зайнята, а може бути, що просто її хлопець не цікавить"
- "Вона зайнята, не знаю, є якісь справи, або просто немає часу"
- "По собі скажу, у мене інколи просто немає настрою, ресурсу відписати. Переписуватися я не люблю. Тому, навіть, якщо я з кимось знайомлюсь, як правило, ми одразу домовляємося про зустріч"
- "Це залежить від того, як довго вона не відписує, якщо рік, то напевно, зрозуміло, а якщо годину, дві, три, то може вона просто зайнята, як і всі люди, таке буває".
Раніше ми розповідали,що українці відповіли, хто має фінансово забезпечувати родину.
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