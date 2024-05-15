ua en ru
Ср, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українки сказали, що значить ігнор дівчини у листуванні (відео)

Середа 15 травня 2024 17:05
UA EN RU
Українки сказали, що значить ігнор дівчини у листуванні (відео) Що означає ігнор з боку дівчини (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Ігнор - це іноді вирішення всіх проблем, наприклад, коли ти не хочеш спілкуватися з хлопцем, але не хочеш пояснювати причин - це ідеальний варіант, хоча й неправильний.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, що насправді криється за жіночим ігнором з посиланням на Instagram-опитування dating_andrew.

Що означає ігнор з боку дівчини

Жінки часто не можуть зрозуміти навіть самих себе, тому, розмови з чоловіками, які, до того ж нічим особливо їх не зачепили - викликає внутрішній спротив. І в таких випадках краще промовчати.

Але ж ситуації бувають різними, і чоловіки сприймають мовчання з боку жінок дуже індивідуально. Один може подумати, що це зелене світло, але дівчина набиває собі ціну, а інший, що це кінець, і з ним щось не так.

Проте жіноча логіка працює інакше, і в опитуванні українки довели, це та розповіли, що це насправді означає:

  • "Це фіаско"
  • "Можливо, якась перевірка, а можливо - це фіаско"
  • "Це означає одне - вона не має бажання відписувати й все"
  • "Перше, вона просто не любить переписуватися, таке теж може бути. Може бути, що вона зайнята, а може бути, що просто її хлопець не цікавить"
  • "Вона зайнята, не знаю, є якісь справи, або просто немає часу"
  • "По собі скажу, у мене інколи просто немає настрою, ресурсу відписати. Переписуватися я не люблю. Тому, навіть, якщо я з кимось знайомлюсь, як правило, ми одразу домовляємося про зустріч"
  • "Це залежить від того, як довго вона не відписує, якщо рік, то напевно, зрозуміло, а якщо годину, дві, три, то може вона просто зайнята, як і всі люди, таке буває".

Раніше ми розповідали,що українці відповіли, хто має фінансово забезпечувати родину.

Також читайте, чи стали б українки мобілізуватися, якби це стало обов'язково.

Читайте РБК-Україна в Google News
Стосунки Чоловіки Жінки
NEWS
Україна хоче від США два Patriot: що про це говорить Блінкен
Україна хоче від США два Patriot: що про це говорить Блінкен