Украинки сказали, что значит игнор девушки в переписке (видео)
Игнор - это иногда решение всех проблем, например, когда ты не хочешь общаться с парнем, но не хочешь объяснять причин - это идеальный вариант, хотя и неправильный.
РБК-Украина (проект Styler) решило показать вам, что на самом деле кроется за женским игнором со ссылкой на Instagram-опрос dating_andrew.
Что означает игнор со стороны девушки
Женщины часто не могут понять даже самих себя, поэтому, разговоры с мужчинами, которые, к тому же ничем особо их не тронули - вызывает внутреннее сопротивление. И в таких случаях лучше промолчать.
Но ведь ситуации бывают разными, и мужчины воспринимают молчание со стороны женщин очень индивидуально. Один может подумать, что это зеленый свет, но девушка набивает себе цену, а другой, что это конец, и с ним что-то не так.
Однако женская логика работает иначе, и в опросе украинки доказали, это рассказали, что это на самом деле означает:
- "Это фиаско"
- "Возможно, какая-то проверка, а возможно – это фиаско"
- "Это означает одно - у нее нет желания отписывать и все"
- "Первое, она просто не любит переписываться, такое тоже может быть. Может быть, что она занята, а может быть, просто ее парень не интересует"
- "Она занята, не знаю, есть какие-то дела, или просто нет времени"
- "По себе скажу, у меня иногда просто нет настроения, ресурса отписать. Переписываться я не люблю. Поэтому даже если я с кем-то знакомлюсь, как правило, мы сразу договариваемся о встрече"
- "Это зависит от того, как долго она не отписывает, если год, то наверное, понятно, а если час, два, три, то может он просто занят, как и все люди, такое бывает".
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