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Украинки сказали, что значит игнор девушки в переписке (видео)

Среда 15 мая 2024 17:05
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Украинки сказали, что значит игнор девушки в переписке (видео) Что означает игнор со стороны девушки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Игнор - это иногда решение всех проблем, например, когда ты не хочешь общаться с парнем, но не хочешь объяснять причин - это идеальный вариант, хотя и неправильный.

РБК-Украина (проект Styler) решило показать вам, что на самом деле кроется за женским игнором со ссылкой на Instagram-опрос dating_andrew.

Что означает игнор со стороны девушки

Женщины часто не могут понять даже самих себя, поэтому, разговоры с мужчинами, которые, к тому же ничем особо их не тронули - вызывает внутреннее сопротивление. И в таких случаях лучше промолчать.

Но ведь ситуации бывают разными, и мужчины воспринимают молчание со стороны женщин очень индивидуально. Один может подумать, что это зеленый свет, но девушка набивает себе цену, а другой, что это конец, и с ним что-то не так.

Однако женская логика работает иначе, и в опросе украинки доказали, это рассказали, что это на самом деле означает:

  • "Это фиаско"
  • "Возможно, какая-то проверка, а возможно – это фиаско"
  • "Это означает одно - у нее нет желания отписывать и все"
  • "Первое, она просто не любит переписываться, такое тоже может быть. Может быть, что она занята, а может быть, просто ее парень не интересует"
  • "Она занята, не знаю, есть какие-то дела, или просто нет времени"
  • "По себе скажу, у меня иногда просто нет настроения, ресурса отписать. Переписываться я не люблю. Поэтому даже если я с кем-то знакомлюсь, как правило, мы сразу договариваемся о встрече"
  • "Это зависит от того, как долго она не отписывает, если год, то наверное, понятно, а если час, два, три, то может он просто занят, как и все люди, такое бывает".

Ранее мы рассказывали, что украинцы ответили, кто должен финансово обеспечивать семью.

Также читайте, стали бы украинки мобилизоваться, если бы это стало обязательно.

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