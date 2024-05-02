Українки сказали, чи стали б мобілізуватися, якби це стало обов'язково (відео)

Українки сказали, чи стали б мобілізуватися, якби це було обов'язково

В Україні поки немає закону про примусову мобілізацію жінок, Наразі цей закон визначає, яким має бути військовий облік жінок.

Згідно з 1 статтею закону, лише жінки-медики стають на облік в обов'язковому порядку, а також представниці професій, які є спорідненими з військовими спеціальностями, можуть стати на облік виключно за власним бажанням.

У воєнний час, відповідно до закону, мобілізація жінок в Україні відбувається тільки на добровільній основі, і це наразі незмінно.

Але розмови про обов’язкову мобілізацію вже існують, і українки мають власну думку на цей рахунок, а звучить вона так:

"Ні, я б не мобілізувалась"

"Я б пішла на війну, немає проблем, якщо людей у нас бракує, то я піду. Якщо у нас зараз достатньо, взагалі ні. Ну а якщо будуть жінок мобілізувати, то так, але щоб все було гуманно. Це й чоловіків стосується, щоб оце в бусик не закидували, що чоловіків, що жінок"

"Напевно, що ні. Ну а якби це було обов’язково, то можливо"

"Ні, взагалі ні, за жодних умов".

Також варто зазначити, що навіть жінкам, які хочуть долучитися до армії добровільно, можуть відмовити у мобілізації у таких випадках: