Українки сказали, чи стали б мобілізуватися, якби це стало обов'язково (відео)

Мобілізація в Україні - це дуже болюче питання, і немає виключень, для кого саме, адже це дається складно, як чоловікам, так і жінкам. На, щастя, дівчат поки не мобілізують примусово, але українки вже мають думку з цього приводу.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування порталу "Думская".
В Україні поки немає закону про примусову мобілізацію жінок, Наразі цей закон визначає, яким має бути військовий облік жінок.
Згідно з 1 статтею закону, лише жінки-медики стають на облік в обов'язковому порядку, а також представниці професій, які є спорідненими з військовими спеціальностями, можуть стати на облік виключно за власним бажанням.
У воєнний час, відповідно до закону, мобілізація жінок в Україні відбувається тільки на добровільній основі, і це наразі незмінно.
Але розмови про обов’язкову мобілізацію вже існують, і українки мають власну думку на цей рахунок, а звучить вона так:
Також варто зазначити, що навіть жінкам, які хочуть долучитися до армії добровільно, можуть відмовити у мобілізації у таких випадках:
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