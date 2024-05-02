Украинки сказали, стали бы мобилизоваться, если бы это стало обязательным (видео)

Украинки сказали, стали бы мобилизоваться, если бы это было обязательно

В Украине пока нет закона о принудительной мобилизации женщин. На данный момент, этот закон определяет, каким должен быть военный учет женщин.

Согласно 1 статье закона, только женщины-медики становятся на учет в обязательном порядке, а также представительницы профессий, которые связаны с военными специальностям, могут стать на учет исключительно по собственному желанию.

В военное время, согласно закону, мобилизация женщин в Украине происходит только на добровольной основе, и это неизменно.

Но разговоры об обязательной мобилизации уже существуют, и у украинок есть собственное мнение на этот счет, а звучит оно так:

"Нет, я бы не мобилизировалась"

"Я бы пошла на войну, нет проблем, если людей у нас не хватает, то я пойду. Если у нас сейчас достаточно, вообще нет. Ну а если будут женщин мобилизовать, то да, но чтобы все было гуманно. Это и мужчин касается, чтобы в бусик не заталкивали, ни мужчин, ни женщин"

"Наверное, нет. Ну а если бы это было обязательно, возможно"

"Нет, вообще нет, ни при каких условиях".

Также стоит отметить, что даже женщинам, желающим присоединиться к армии добровольно, могут отказать в мобилизации в таких случаях: