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Украинки сказали, стали бы мобилизоваться, если бы это стало обязательным (видео)

Украинки сказали, стали бы мобилизоваться, если бы пришлось (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Мобилизация в Украине - это очень болезненный вопрос, и нет исключений, для кого именно, ведь это дается сложно как мужчинам, так и женщинам. К счастью, девушек пока не мобилизуют принудительно, но украинки уже имеют мнение по этому поводу.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос портала "Думская".

Украинки сказали, стали бы мобилизоваться, если бы это было обязательно

В Украине пока нет закона о принудительной мобилизации женщин. На данный момент, этот закон определяет, каким должен быть военный учет женщин.

Согласно 1 статье закона, только женщины-медики становятся на учет в обязательном порядке, а также представительницы профессий, которые связаны с военными специальностям, могут стать на учет исключительно по собственному желанию.

В военное время, согласно закону, мобилизация женщин в Украине происходит только на добровольной основе, и это неизменно.

Но разговоры об обязательной мобилизации уже существуют, и у украинок есть собственное мнение на этот счет, а звучит оно так:

  • "Нет, я бы не мобилизировалась"
  • "Я бы пошла на войну, нет проблем, если людей у нас не хватает, то я пойду. Если у нас сейчас достаточно, вообще нет. Ну а если будут женщин мобилизовать, то да, но чтобы все было гуманно. Это и мужчин касается, чтобы в бусик не заталкивали, ни мужчин, ни женщин"
  • "Наверное, нет. Ну а если бы это было обязательно, возможно"
  • "Нет, вообще нет, ни при каких условиях".

Также стоит отметить, что даже женщинам, желающим присоединиться к армии добровольно, могут отказать в мобилизации в таких случаях:

  • наличие троих детей
  • наличие ребенка с инвалидностью или усыновленного ребенка до 18 лет
  • наличие мужчины или родителей с инвалидностью
  • если женщина является матерью-одиночкой
  • если женщина студентка или работает.

 

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Война в УкраинеМобилизация в УкраинеЖенщины