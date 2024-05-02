Украинки сказали, стали бы мобилизоваться, если бы это стало обязательным (видео)

Мобилизация в Украине - это очень болезненный вопрос, и нет исключений, для кого именно, ведь это дается сложно как мужчинам, так и женщинам. К счастью, девушек пока не мобилизуют принудительно, но украинки уже имеют мнение по этому поводу.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос портала "Думская".
В Украине пока нет закона о принудительной мобилизации женщин. На данный момент, этот закон определяет, каким должен быть военный учет женщин.
Согласно 1 статье закона, только женщины-медики становятся на учет в обязательном порядке, а также представительницы профессий, которые связаны с военными специальностям, могут стать на учет исключительно по собственному желанию.
В военное время, согласно закону, мобилизация женщин в Украине происходит только на добровольной основе, и это неизменно.
Но разговоры об обязательной мобилизации уже существуют, и у украинок есть собственное мнение на этот счет, а звучит оно так:
Также стоит отметить, что даже женщинам, желающим присоединиться к армии добровольно, могут отказать в мобилизации в таких случаях:
Раньше мы рассказывали, куда бы украинцы потратили миллион гривен.
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