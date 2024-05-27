Українки сказали, чи нормально дружити з колишнім перебуваючи в нових стосунках

Є таке дивне явище, як дружба з колишнім, звісно, далеко не всі розуміють його і навіть не намагаються налагодити відносини з тим, з ким вже давно розійшлися. Але що думають про це українки.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування vysche.neba.lviv.
Продовжувати спілкування з колишніми, чи не продовжувати - це дуже індивідуальне питання, і часто люди остаточно розривають всі зв’язки після розставання, але бувають і ті пари, які вважають, що дружити з колишніми - це нормально та не бачать в цьому абсолютно нічого дивного.
Та українки мають на цей рахунок свою думку, і вона обґрунтована та дуже цікава. А звучить таким чином:
Як бачимо, українки мають абсолютно різні думки щодо дружби зі своїм колишнім хлопцем, ймовірно, на це впливає те, яке саме розійшлася пара та через які причини. Але врешті-решт більшість проти такого продовження стосунків з екс-партнером.
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