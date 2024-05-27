Українки сказали, чи нормально дружити з колишнім перебуваючи в нових стосунках

Дружити з колишнім перебуваючи у стосунках - це норма чи ні

Продовжувати спілкування з колишніми, чи не продовжувати - це дуже індивідуальне питання, і часто люди остаточно розривають всі зв’язки після розставання, але бувають і ті пари, які вважають, що дружити з колишніми - це нормально та не бачать в цьому абсолютно нічого дивного.

Та українки мають на цей рахунок свою думку, і вона обґрунтована та дуже цікава. А звучить таким чином:

"Ні, не дружу. Це табу, я б не дружила з колишнім, навіть якщо ми гарно розійшлися - для мене це принципово"

"Це нормально"

"Дружу зі своїм колишнім"

"Я вважаю, що це взагалі неприпустимо, тому що немає сенсу продовжувати стосунки"

"Взаємне спілкування з особою, з якою ти вже не бачиш просто сенсу майбутнього якогось".

Як бачимо, українки мають абсолютно різні думки щодо дружби зі своїм колишнім хлопцем, ймовірно, на це впливає те, яке саме розійшлася пара та через які причини. Але врешті-решт більшість проти такого продовження стосунків з екс-партнером.