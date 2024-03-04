Українці сказали, скільки витрачають на продукти в супермаркеті та на чому економлять

Купляти продукти - це щоденна необхідність для кожної людини, оскільки без їжі наш організм не може нормально функціонувати, а ціни ростуть. Тому стало цікаво, скільки ж українці можуть витратити за один похід у супермаркет.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланям на Instagram-опитування на порталі Свої. Кривий Ріг.

Українці сказали, скільки витрачають на продукти в супермаркеті

Оскільки кожен українець має різний дохід та склад родини, то витрати у супермаркеті також є різними, хто за один похід може витратити 200 гривень, а хтось і 5 тисяч. Та насправді, багатьом доводиться економити навіть на простих продуктах, бо банально, не вистачає коштів на все, що хочеться.

Отже, які суми у супермаркеті залишають опитані українці:

"350 гривень"

"600 гривень"

"267 гривень"

"600 гривень"

"500 гривень"

"120 гривень"

"Багато"

"Жах скільки"

"370 гривень"

"125 гривень"

"Не знаю, дружина витрачає".

Скільки українці витрачають в супермаркетах (фото: Freepik)

На яких продуктах економлять українці

Також крім суми, яку українці витрачають за один похід у супермаркет, вони розповіли на чому їм доводиться економити.

Відповіді опитаних людей є такими: