Українці сказали, скільки витрачають на продукти в супермаркеті та на чому економлять
Купляти продукти - це щоденна необхідність для кожної людини, оскільки без їжі наш організм не може нормально функціонувати, а ціни ростуть. Тому стало цікаво, скільки ж українці можуть витратити за один похід у супермаркет.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланям на Instagram-опитування на порталі Свої. Кривий Ріг.
Українці сказали, скільки витрачають на продукти в супермаркеті
Оскільки кожен українець має різний дохід та склад родини, то витрати у супермаркеті також є різними, хто за один похід може витратити 200 гривень, а хтось і 5 тисяч. Та насправді, багатьом доводиться економити навіть на простих продуктах, бо банально, не вистачає коштів на все, що хочеться.
Отже, які суми у супермаркеті залишають опитані українці:
- "350 гривень"
- "600 гривень"
- "267 гривень"
- "600 гривень"
- "500 гривень"
- "120 гривень"
- "Багато"
- "Жах скільки"
- "370 гривень"
- "125 гривень"
- "Не знаю, дружина витрачає".
Скільки українці витрачають в супермаркетах (фото: Freepik)
На яких продуктах економлять українці
Також крім суми, яку українці витрачають за один похід у супермаркет, вони розповіли на чому їм доводиться економити.
Відповіді опитаних людей є такими:
- "Звісно, на смаколиках"
- "Ну а як же, й багато"
- "Ні"
- "На всьому, вже так, на всьому"
- "Доводиться економити на різних смаколиках"
- "Головне, щоб тим хлопцям на фронті платили, а ми вже так, переб’ємося"
- "Ні, у мене діти, не виходить"
- "Звісно доводиться, загалом на хлібі та на овочах з фруктами, оце, мабуть, основне"
- "Звісно, на будь-яких продуктах, все ж дуже дороге, зараз дешевого нічого немає"
- "Ну може на м’ясі іноді".
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