Украинки сказали, нормально ли дружить с бывшим находясь в новых отношениях

Дружить с прежним находясь в отношениях - это норма или нет

Продолжать общение с бывшими или не продолжать - это очень индивидуальный вопрос, и часто люди окончательно разрывают все связи после расставания, но бывают и те пары, которые считают, что дружить с бывшими - это нормально и не видят в этом абсолютно ничего удивительного. .

Но у украинок есть на этот счет свое мнение, и оно обосновано и очень интересно. А звучит следующим образом:

"Нет, не дружу. Это табу, я бы не дружила с бывшим, даже если мы хорошо разошлись - для меня это принципиально"

"Это нормально"

"Дружу со своим бывшим"

"Я считаю, что это вообще недопустимо, потому что нет смысла продолжать отношения"

"Взаимное общение с лицом, с которым ты уже не видишь просто смысл будущего какого-нибудь".

Как видим, у украинок совершенно разные мнения относительно дружбы со своим бывшим парнем, вероятно, на это влияет то, какое именно разошлась пара и по каким причинам. Но, в конце концов, большинство против такого продолжения отношений с экс-партнером.