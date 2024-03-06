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Українки сказали, чи будуть святкувати 8 березня і які подарунки хочуть отримати (відео)

Чи святкуватимуть українки 8 березня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

8 березня - це всесвітній жіночий день, коли цінність жінки зростає, а чоловіки дарують квіти та подарунки. Проте в Україні всі свята скасовано і чи будуть святкувати українки, питання.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування від nude_beauty_ua.

Чи святкуватимуть українки 8 березня 

Кожна дівчина з дитинства пам’ятає про магічність 8 березня, адже в цей день тато дарує тобі те, що ти хотіла, та ще й букетик квітів, накривається святковий стіл і вся родина каже жінкам компліменти. 

Також 8 березня вважається чудовим романтичним приводом для пар, коли чоловік може повністю розкрити ніжні почуття до своєї обраниці й здивувати її подарунком та букетом. 

А ще всесвітній день жінок свідчить про прихід весни, щоправда, далеко не завжди 8 березня є теплим днем, але у повітрі вже панує весна та любов. 

На жаль, для українок 8 березня вже ніколи не буде таким, як раніше, адже у режимі воєнного стану всі свята не відзначаються офіційно. Тому виникає питання, чи планують українки відзначати цей день. 

Чи святкуватимуть українки 8 березня (фото: Freepik)

Відповіді опитаних дівчат є такими: 

  • "Так"
  • "Так, у потязі"
  • "Напевно, так"
  • "Скоріше за все, так".

А ще жінки сказали, чи планують вони комусь дарувати подарунки:

  • "Мамі та бабусі, напевно, квіти"
  • "Так, напевно".

Чи святкуватимуть українки 8 березня (фото: Freepik)

Дівчата також сказали, що самі хотіли б отримати в якості подарунка на 8 березня: 

  • "Квіти"
  • "Ой, ну хотілося б, напевно, квітів та якихось гарних емоцій"
  • "Звичайно хотіла б, щось для самопізнання, напевно, я не знаю, розважальне, можливо"
  • "Щось дівчаче".
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подарунки8 марта