Міжнародний жіночий день 8 березня: чи буде в Україні вихідний

Міжнародний жіночий день 8 березня в Україні залишається святковим днем. Однак через воєнний стан вихідного не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кодекс законів про працю ( КЗпП ).

У 2024 році 8 березня випадає на п'ятницю, і це буде звичайний робочий день.

Ставлення українців до свята

Ставлення українців до Міжнародного жіночого дня 8 березня останнім часом погіршилося. За даними опитування КМІС у 2023 році його популярність знизилася до 25%.

У 2013 році це свято було одним із найпопулярніших, його називали улюбленим приблизно половина населення (49%).

Вихідні під час війни

Ухвалений Верховною радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією. Законом скасовано усі святкові дні, передбачені КЗпП.

За даними НБУ, скасування святкових днів після початку війни дещо пригальмувала падіння економіки України у 2022 році. Водночас, зараз цей фактор не є визначальним і важливим. Як повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, святкові дні, які ми не святкуємо, становлять приблизно 4,5% кількості робочих днів.

Свято 8 березня

Свято 8 березня запропонувала на початку ХХ століття діячка німецького та міжнародного комуністичного руху Клара Цеткін на честь протесту швейних працівниць у Нью-Йорку.

Цей день широко відзначався в СРСР і зараз він залишається вихідним у деяких пострадянських країнах: Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Азербайджан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан та Україна.

Також цей день є вхідним у таких країнах як Ангола, Буркіна-Фасо, Гвінея-Бісау, Камбоджа, Конго, Лаос, Македонія, Монголія, Непал, Північна Корея, В'єтнам.