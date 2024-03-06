Украинки сказали, будут ли праздновать 8 марта и какие подарки хотят получить (видео)

Будут ли праздновать украинки 8 марта

Каждая девушка с детства помнит о магичности 8 марта, ведь в этот день папа дарит тебе то, что ты хотела, да еще букет цветов, накрывается праздничный стол и вся семья говорит женщинам комплименты.

Также 8 марта считается отличным романтическим поводом для пар, когда мужчина может полностью раскрыть нежные чувства к избраннице и удивить ее подарком и букетом.

А еще всемирный день женщин свидетельствует о приходе весны, правда, далеко не всегда 8 марта теплый день, но в воздухе уже царит весна и любовь.

К сожалению, для украинок 8 марта уже никогда не будет таким, как раньше, ведь в режиме военного положения все праздники не отмечаются официально. Поэтому возникает вопрос, планируют ли украинки отмечать этот день.

Будут ли праздновать украинки 8 марта (фото: Freepik)

Ответы опрошенных девушек таковы:

"Да"

"Да, в поезде"

"Наверное, да"

"Скорее всего да".

А еще женщины сказали, планируют ли они кому-то дарить подарки:

"Маме и бабушке, наверное, цветы"

"Да, наверное".

Будут ли праздновать украинки 8 марта (фото: Freepik)

Девушки также сказали, что сами хотели бы получить в качестве подарка на 8 марта: