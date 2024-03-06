Порадуйте свою кохану! Топ найкращих смартфонів в якості подарунку для жінок на 8 березня

Багато хто вважає, що вибрати смартфон, орієнтований виключно на жінок, сьогодні можна насилу, оскільки не багато виробників випускають моделі, адаптовані для жінок або чоловікам. Тим не менш, серед різноманітних моделей все ж таки можна виділити кілька, які найкращим чином відповідають перевагам прекрасної половини людства.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Digit, PCMag, Medium, Good Housekeepimg.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про топ найкращих смартфонів для ваших жінок, які стануть чудовим подарунком на 8 березня.

Samsung Galaxy A24

Цей компактний смартфон зовні нагадує флагмани S-серії, за винятком розміщення селфі-камери у краплеподібному вирізі. Пристрій оснащений яскравим AMOLED-екраном з діагоналлю 6,5 дюйми, роздільною здатністю 2340 х 1080 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. У його основі лежить продуктивний чіп MediaTek Helio G99.

Вибір обсягу оперативної пам'яті надається у розмірі 4, 6 або 8 ГБ. Вбудоване сховище містить 128 ГБ даних, з можливістю розширення при встановленні microSD-карти до 1 ТБ в окремий слот.

Акумулятор ємністю 5 000 мА/год підживлюється 25-ватною зарядкою, проте адаптер доведеться купувати окремо. Основна камера має роздільну здатність 50 Мп і оснащена оптичною стабілізацією (OIS), що є рідкістю для пристроїв даного цінового діапазону.

Смартфон також пропонує мініджек для навушників, підтримку Bluetooth 5.3, модуль NFC та бічний сканер відбитка пальця. Доступні різні привабливі варіанти кольорів, включаючи виразні лайм і лаванду.

Ціна: 7 599 гривень

Samsung Galaxy A24

iPhone SE 2020

Першим вибором iPhone можна розглянути все ще актуальну модель SE 2020. Процесор A13 Bionic успішно справляється з повсякденними завданнями, а скромний обсяг оперативної пам'яті не стає перешкодою для його продуктивності.

Цей компактний апарат з 4,7-дюймовим екраном і кнопкою Touch ID виділяється своїми габаритами. Єдина задня камера на 12 Мп здатна створювати чудові кадри.

iPhone SE 2020 надає ряд функцій, характерних для нових і дорогих моделей, при цьому залишаючись у доступнішому ціновому діапазоні.

Ціна: 17 200 гривень

iPhone SE 2020

Google Pixel 7

Цей смартфон відрізняється яскравим дизайном та козирком для камери, який ділить задню панель на дві частини. Він оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм із частотою 90 Гц та піковою яскравістю 1 400 ніт.

Google Pixel 7 також оснащений чіпсетом Google Tensor G2 другого покоління і подвійною задньою камерою, яка включає основну 50-мегапіксельну камеру і 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив. У передній частині Pixel 7 є 10,8-мегапіксельна камера для селфі.

Ціна: 19 000 гривень

Google Pixel 7

Samsung Galaxy S22

Це компактний флагман від південнокорейського велетня. Пристрій оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті, акумулятором ємністю 3 700 мА/год і одним з 2-х варіантів чіпів:

фірмовим процесором Exynos 2200

Snapdragon 8 Gen1 від компанії Qualcomm

Власна апаратна платформа Samsung вийшла гарною. Але, на жаль, вона все ще поступається за продуктивністю Snapdragon. Зате з енергоефективності вони рівні, і якщо в першу чергу вам важлива автономність, можна вибирати будь-яку версію.

Як жіноча модель смартфона Galaxy S22 гарний також через великий вибір кольорів. Крім звичних чорного та білого кольору смартфон доступний у зеленому, рожевому, лавандовому, блакитному, фіолетовому. У всіх випадках спинка телефону зроблена із міцного матового скла. Воно неслизьке, але для захисту при падіннях чохол все ж таки бажаний.

Ціна: 23 099 гривень

Samsung Galaxy S22

iPhone 14

Смартфон оснащений 6,1-дюймовим дисплеєм з піковою яскравістю до 2 000 ніт і п'ятьма кольорами: синій, фіолетовий, північний (чорний), зірковий та червоний. Також смартфоном легко користуватися однією рукою.

iPhone 14 має процесор Apple A15 Bionic, який також використовувався у серії iPhone 13.

Крім того, iPhone 14 оснащений подвійною задньою камерою, яка включає основний 12-мегапіксельний ширококутний об'єктив і такий же надширококутний об'єктив. Телефон також має 12-мегапіксельну камеру для Selfie TrueDepth.

Ціна: 31 999 гривень

iPhone 14