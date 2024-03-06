Українки сказали, чи будуть святкувати 8 березня і які подарунки хочуть отримати (відео)

8 березня - це всесвітній жіночий день, коли цінність жінки зростає, а чоловіки дарують квіти та подарунки. Проте в Україні всі свята скасовано і чи будуть святкувати українки, питання.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -опитування від nude_beauty_ua.

Чи святкуватимуть українки 8 березня

Кожна дівчина з дитинства пам’ятає про магічність 8 березня, адже в цей день тато дарує тобі те, що ти хотіла, та ще й букетик квітів, накривається святковий стіл і вся родина каже жінкам компліменти.

Також 8 березня вважається чудовим романтичним приводом для пар, коли чоловік може повністю розкрити ніжні почуття до своєї обраниці й здивувати її подарунком та букетом.

А ще всесвітній день жінок свідчить про прихід весни, щоправда, далеко не завжди 8 березня є теплим днем, але у повітрі вже панує весна та любов.

На жаль, для українок 8 березня вже ніколи не буде таким, як раніше, адже у режимі воєнного стану всі свята не відзначаються офіційно. Тому виникає питання, чи планують українки відзначати цей день.

Чи святкуватимуть українки 8 березня (фото: Freepik)

Відповіді опитаних дівчат є такими:

"Так"

"Так, у потязі"

"Напевно, так"

"Скоріше за все, так".

А ще жінки сказали, чи планують вони комусь дарувати подарунки:

"Мамі та бабусі, напевно, квіти"

"Так, напевно".

Чи святкуватимуть українки 8 березня (фото: Freepik)

Дівчата також сказали, що самі хотіли б отримати в якості подарунка на 8 березня: