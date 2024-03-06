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Украинки сказали, будут ли праздновать 8 марта и какие подарки хотят получить (видео)

Среда 06 марта 2024 13:23
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Украинки сказали, будут ли праздновать 8 марта и какие подарки хотят получить (видео) Будут ли праздновать украинки 8 марта (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

8 марта - это всемирный женский день, когда ценность женщины растет, а мужчины дарят цветы и подарки. Однако в Украине все праздники отменены и будут ли праздновать украинки вопросы.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос от nude_beauty_uа.

Будут ли праздновать украинки 8 марта

Каждая девушка с детства помнит о магичности 8 марта, ведь в этот день папа дарит тебе то, что ты хотела, да еще букет цветов, накрывается праздничный стол и вся семья говорит женщинам комплименты.

Также 8 марта считается отличным романтическим поводом для пар, когда мужчина может полностью раскрыть нежные чувства к избраннице и удивить ее подарком и букетом.

А еще всемирный день женщин свидетельствует о приходе весны, правда, далеко не всегда 8 марта теплый день, но в воздухе уже царит весна и любовь.

К сожалению, для украинок 8 марта уже никогда не будет таким, как раньше, ведь в режиме военного положения все праздники не отмечаются официально. Поэтому возникает вопрос, планируют ли украинки отмечать этот день.

Украинки сказали, будут ли праздновать 8 марта и какие подарки хотят получить (видео)

Будут ли праздновать украинки 8 марта (фото: Freepik)

Ответы опрошенных девушек таковы:

  • "Да"
  • "Да, в поезде"
  • "Наверное, да"
  • "Скорее всего да".

А еще женщины сказали, планируют ли они кому-то дарить подарки:

  • "Маме и бабушке, наверное, цветы"
  • "Да, наверное".

Украинки сказали, будут ли праздновать 8 марта и какие подарки хотят получить (видео)

Будут ли праздновать украинки 8 марта (фото: Freepik)

Девушки также сказали, что сами хотели бы получить в качестве подарка на 8 марта:

  • "Цветы"
  • "Ой, ну хотелось бы, наверное, цветов и хороших эмоций"
  • "Конечно хотела бы, что-то для самопознания, наверное, я не знаю, развлекательное, возможно"
  • "Что-то девчоночье".

Ранее мы рассказывали, будет ли в Украине выходной на 8 марта.

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