Українки можуть отримати по 3 000 доларів: кому саме дадуть гроші

В Україні запустилася освітньо-грантова програма “Початок”, яка допоможе жінкам здобути необхідні бізнес-знання, отримати менторську, ментальну та фінансову підтримку.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram-акаунті "Дія.Бізнес".
Учасниці програми отримають доступ до інтенсивних навчальних сесій, персонального менторського супроводу й можливості взаємодії з експертами та колегами.
Після закінчення програми їх очікує подальша підтримка й можливості для співпраці.
200 учасниць програми залучать по 3 000 доларів, ще дві фіналістки проєкту додатково отримають по 5 000 доларів за представлення своїх бізнес-проєктів.
А ще учасниць проекту чекає менторство експертів і консультації з ментального здоров'я.
Програма "Початок" відкрита для стартапів у різних галузях, включно з технологіями, екологією, медіа та іншими. Критерії відбору базуються на потенціалі інновацій та готовності до розвитку.
Ініціатори проекту закликають брати участь у програмі активних підприємиць, початківців, а також ВПО, які були змушені змінити місце проживання через активні бойові дії в регіоні.
"Час користуватися можливістю та реалізовувати власні ідеї", - закликають у "Дія.Бізнес".
Подати заявку на участь можна до 30 листопада за посиланням.
Зауважимо, що для участі в освітньо-грантовій програмі учасниці повинні відповідати таким критеріям:
Додамо, що освітньо-грантову програму втілює мережа центрів підтримки підприємців "Дія.Бізнес" за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine (ООН Жінки в Україні) та Уряду Японії.
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