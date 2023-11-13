Стандартні ставки. Як зміняться виплати українцям у Німеччині наступного року

Українські біженці у Німеччині отримують допомогу нарівні з німцями. Розмір виплат у 2024 році збільшиться на 12%. Це стосуватиметься й грошей на шкільне приладдя.

Які будуть виплати із 1 січня, РБК-Україна розповідає з посиланням на bundesregierung.de.

Як зазначається на урядовому сайті, стандартні ставки грошової допомоги значно зростуть у 2024 році. Федеральна рада затвердила відповідну постанову Федерального міністерства соціальних справ.

"Усі, хто залежить від соціальної допомоги чи допомоги Bürgergeld (дохід громадян, який виплачують українським біженцям – ред.), із січня 2024 року отримуватимуть більше грошей. Самотні дорослі отримуватимуть 563 євро на місяць – на 61 євро більше, ніж раніше", – йдеться на офіційному сайті.

З 1 січня 2024 року стандартні розміри соціальної допомоги та допомоги громадянам зростуть на 12%. Допомога Bürgergeld (громадянська допомога) виплачується як основне забезпечення для шукачів роботи як німецьким громадянам, так і українцям із тимчасовим захистом. Нові суми виплат будуть такі:

самотні особи/самотні батьки – 563 євро (зараз 502 євро);

у сімейній парі на одного партнера – 506 євро (зараз 451 євро);

дорослі у закладах – 451 євро (зараз 402 євро);

підлітки 14-17 років – 471 євро (420 євро);

діти 6-13 років – 390 євро (зараз 348 євро);

діти до 5 років – 357 євро (зараз 318 євро).

Суми на особисте шкільне приладдя також збільшаться приблизно на 12%. В першій половині навчального року виплати зростуть із 116 євро до 130 євро, а в другій половині навчального року – із 58 євро до 65 євро. Шкільне приладдя включає ручки, кольорові олівці, калькулятори, зошити або матеріали для рукоділля.

Нагадаємо, ми писали, які виплати з Jobcenter отримує сім'я з двома дітьми у Німеччині. Стандартна допомога для сім'ї з чотирьох осіб може становити від до 1700 євро на місяць.

Також ми розповідали, яку допомогу можуть отримати українки у Німеччині у зв'язку із вагітністю та пологами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.