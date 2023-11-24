Украинки могут получить по 3 000 долларов: кому именно дадут деньги

В Украине запустилась образовательно-грантовая программа "Початок", которая поможет женщинам получить необходимые бизнес-знания, получить менторскую, ментальную и финансовую поддержку.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram-аккаунте "Дія.Бізнес".
Участницы программы получат доступ к интенсивным обучающим сессиям, персональному менторскому сопровождению и возможности взаимодействия с экспертами и коллегами.
После окончания программы их ожидает дальнейшая поддержка и возможности сотрудничества.
200 участниц программы привлекут по 3000 долларов, еще две финалистки проекта дополнительно получат по 5000 долларов за представление своих бизнес-проектов.
А еще участниц проекта ждет менторство экспертов и консультации по ментальному здоровью.
Программа "Початок" открыта для стартапов в различных отраслях, включая технологии, экологию, медиа и другие. Критерии отбора основываются на потенциале инноваций и готовности к развитию.
Инициаторы проекта призывают участвовать в программе активных предпринимателей, начинающих, а также ВПЛ, которые были вынуждены изменить место жительства из-за активных боевых действий в регионе.
"Время пользоваться возможностью и реализовывать собственные идеи", - призывают в "Дія.Бізнес".
Подать заявку на участие можно до 30 ноября по ссылке.
Заметим, что для участия в образовательно-грантовой программе участники должны отвечать следующим критериям:
Добавим, что образовательно-грантовую программу реализует сеть центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" при содействии Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта при поддержке UN Women Ukraine (ООН Женщины в Украине) и Правительства Японии.
Ранее мы уже сообщали, что в Украине усовершенствовали порядок выплат для переселенцев.
Кроме того, ранее мы уже рассказывали, как изменятся выплаты украинцам в Германии в следующем году.