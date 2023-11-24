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Украинки могут получить по 3 000 долларов: кому именно дадут деньги

Украинки могут получить деньги на собственный бизнес (коллаж: РБК-Украина))
Автор: Полина Иваненко

В Украине запустилась образовательно-грантовая программа "Початок", которая поможет женщинам получить необходимые бизнес-знания, получить менторскую, ментальную и финансовую поддержку.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram-аккаунте "Дія.Бізнес".

Какую помощь могут получить украинки

Участницы программы получат доступ к интенсивным обучающим сессиям, персональному менторскому сопровождению и возможности взаимодействия с экспертами и коллегами.

После окончания программы их ожидает дальнейшая поддержка и возможности сотрудничества.

200 участниц программы привлекут по 3000 долларов, еще две финалистки проекта дополнительно получат по 5000 долларов за представление своих бизнес-проектов.

А еще участниц проекта ждет менторство экспертов и консультации по ментальному здоровью.

Программа "Початок" открыта для стартапов в различных отраслях, включая технологии, экологию, медиа и другие. Критерии отбора основываются на потенциале инноваций и готовности к развитию.

Кто может принять участие

Инициаторы проекта призывают участвовать в программе активных предпринимателей, начинающих, а также ВПЛ, которые были вынуждены изменить место жительства из-за активных боевых действий в регионе.

"Время пользоваться возможностью и реализовывать собственные идеи", - призывают в "Дія.Бізнес".

Подать заявку на участие можно до 30 ноября по ссылке.

Заметим, что для участия в образовательно-грантовой программе участники должны отвечать следующим критериям:

  • Бизнес-идея: участники должны представить качественную бизнес-идею или проект, который они планируют развивать или запустить
  • Социальное влияние: предпочтение будут отдавать проектам, которые имеют потенциал положительного влияния на общественность или развитие региона
  • Экономический потенциал: кандидатки должны иметь потенциал, который позволит им обеспечить стабильный экономический вклад через свой бизнес или предпринимательский проект
  • Региональная репрезентация: учет географического распределения участниц для обеспечения равных возможностей представителям разных регионов

Добавим, что образовательно-грантовую программу реализует сеть центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" при содействии Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта при поддержке UN Women Ukraine (ООН Женщины в Украине) и Правительства Японии.

Ранее мы уже сообщали, что в Украине усовершенствовали порядок выплат для переселенцев.

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, как изменятся выплаты украинцам в Германии в следующем году.

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