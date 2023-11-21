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В Україні вдосконалили порядок виплат для переселенців. На них чекає багато нововведень

Україна, Вівторок 21 листопада 2023 17:29
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В Україні вдосконалили порядок виплат для переселенців. На них чекає багато нововведень Архівне фото: В Україні вдосконалили порядок виплат для переселенців (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Кабінет міністрів України сьогодні, 21 листопада, вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку переселенців і виплат їм держдопомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що конкретно зміниться для переселенців

  • Переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше;
  • У разі повторного переміщення в результаті обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА;
  • ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць.

Переселенців хочуть підштовхнути до пошуку роботи

У Мінреінтеграції повідомляють, що непрацююча особа працездатного віку за відсутності поважних причин упродовж 3 місяців з дня призначення виплат ВПО має посприяти своїй зайнятості.

Зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрації як фізичної особи - підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес/ваучера на навчання тощо. Або отримати статус безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості.

Також Постанова врегульовує питання оформлення довідки про взяття на облік ВПО.

Виплати ВПО

З державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Згідно з рішенням уряду, з 1 серпня виплати для ВПО призначаються лише на шість місяців.

Допомога може бути призначена сім'ї ще на один шестимісячний період, якщо в родині є:

  • діти з інвалідністю,
  • особи, які доглядають за особою з інвалідністю,
  • особи пенсійного віку,
  • які мають трьох і більше дітей віком до 18 років
  • неповнолітнім та малолітним дітям, які прибули без супроводу законного представника,
  • якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

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